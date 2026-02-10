Milhões de brasileiros podem ter valores parados em bancos e outras instituições financeiras sem saber. Levantamento atualizado do Banco Central aponta que 49,6 milhões de pessoas físicas ainda não resgataram recursos disponíveis em seus nomes. Somados aos valores pertencentes a empresas, o total esquecido no sistema financeiro chega a R$ 10,27 bilhões, com dados contabilizados até dezembro do ano passado.

Esses recursos podem ter origem em contas encerradas com saldo residual, tarifas cobradas indevidamente, cotas de consórcios não resgatadas ou outros serviços financeiros. Apesar de o Congresso ter autorizado, em 2024, o recolhimento desses valores pela União, o Ministério da Fazenda informou que o processo não está em andamento, o que mantém o dinheiro disponível para saque, sem prazo final definido.

Como consultar e solicitar a devolução