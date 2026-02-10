O Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto) de Piracicaba deu um passo importante para reforçar o sistema de abastecimento de água do município. A autarquia assinou contrato para a construção de dois novos reservatórios metálicos no Centro de Reservação Torre de TV, com capacidade total de seis milhões de litros. O investimento é de R$ 10.797.311,94 e deve beneficiar cerca de 140 mil pessoas das regiões do Unileste, Uninorte, Santa Rosa e bairros adjacentes.
A empresa responsável pela obra será o Consórcio ECM Piracicaba, vencedor do processo licitatório. A ordem de serviço para o início dos trabalhos está prevista para ser assinada ainda neste mês. O prazo de execução é de 12 meses a partir da assinatura.
Atualmente, o Centro de Reservação Torre de TV conta com um reservatório de fibra de vidro de 200 mil litros e outros dois de 100 mil litros cada, volume considerado insuficiente para atender à demanda atual e ao crescimento populacional da região. Além da construção dos novos reservatórios, o projeto prevê a revitalização dos sistemas já existentes.
Cada novo reservatório terá estrutura metálica, 12,5 metros de diâmetro, 27 metros de altura e capacidade individual de três milhões de litros. A obra também inclui serviços civis e hidráulicos, como a interligação da adutora Capim Fino/Torre de TV, que está em fase final de execução. Essa adutora será responsável pelo abastecimento dos novos reservatórios e pela futura conexão com a adutora do Reservatório Unileste.
Outro destaque do projeto é a instalação de macromedidores de vazão nas adutoras, o que permitirá maior controle operacional e eficiência na gestão do sistema de distribuição de água.
Segundo o diretor de Saneamento do Semae, Tiago de Mattos Seydell, a iniciativa integra o planejamento estratégico da administração municipal para melhorar o abastecimento na cidade. “O objetivo principal dessa obra é fortalecer a rede de abastecimento que atende as áreas dos sistemas Torre de TV, Uninorte e Santa Rosa até a Vila Rezende. Com a nova estrutura, será possível abastecer o Reservatório Unileste por gravidade, reduzindo a sobrecarga que hoje recai sobre o Sistema Marechal-Pauliceia”, destacou.
A expectativa é que, com a conclusão das obras, Piracicaba tenha mais segurança hídrica e capacidade para atender a demanda projetada para os próximos anos, acompanhando o crescimento urbano das regiões beneficiadas.