O Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto) de Piracicaba deu um passo importante para reforçar o sistema de abastecimento de água do município. A autarquia assinou contrato para a construção de dois novos reservatórios metálicos no Centro de Reservação Torre de TV, com capacidade total de seis milhões de litros. O investimento é de R$ 10.797.311,94 e deve beneficiar cerca de 140 mil pessoas das regiões do Unileste, Uninorte, Santa Rosa e bairros adjacentes.

A empresa responsável pela obra será o Consórcio ECM Piracicaba, vencedor do processo licitatório. A ordem de serviço para o início dos trabalhos está prevista para ser assinada ainda neste mês. O prazo de execução é de 12 meses a partir da assinatura.

Atualmente, o Centro de Reservação Torre de TV conta com um reservatório de fibra de vidro de 200 mil litros e outros dois de 100 mil litros cada, volume considerado insuficiente para atender à demanda atual e ao crescimento populacional da região. Além da construção dos novos reservatórios, o projeto prevê a revitalização dos sistemas já existentes.