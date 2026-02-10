Piracicaba tem potencial para destinar mais de R$ 40 milhões do Imposto de Renda a projetos sociais do próprio município, mas ainda utiliza uma parcela mínima desse recurso. Para ampliar o engajamento e esclarecer dúvidas sobre o processo, o Fundo Social de Solidariedade, em parceria com a Receita Federal, promoveu na manhã desta terça-feira (10) a palestra Transforme seu Imposto de Renda em Solidariedade.
O encontro ocorreu no Anfiteatro da Receita Federal e reuniu empresários, contadores, autoridades municipais e representantes de entidades sociais. Estiveram presentes o prefeito Helinho Zanatta, secretários municipais e os vereadores Pedro Kawai, Fabio Silva e Gesiel Madureira.
A iniciativa contou ainda com o apoio do Sindicato dos Contabilistas de Piracicaba (Sincop) e dos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e do Idoso (CMI). O principal objetivo foi desmistificar a destinação do Imposto de Renda, tanto para pessoas físicas quanto jurídicas, mostrando que o procedimento é simples, seguro e não gera custo adicional ao contribuinte.
Como funciona a destinação do Imposto de Renda
De acordo com dados apresentados pela Receita Federal, em 2025, Piracicaba poderia ter destinado R$ 40.769.506,04 para fundos municipais voltados a crianças, adolescentes e idosos. No entanto, apenas 3,3% desse valor foi efetivamente destinado, alcançando somente 1,8% dos potenciais doadores.
Durante a palestra, a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Valkíria Callovi, o delegado da Receita Federal, Antônio José Furlan, o delegado adjunto Marcos Vinicius Beltrame, e o presidente do Sincop, Fabiano Ravelli, apresentaram orientações técnicas, reforçando a segurança jurídica do processo e esclarecendo dúvidas frequentes dos participantes.
O prefeito Helinho Zanatta destacou a importância de ampliar a mobilização. “As entidades precisam muito desse apoio, e quem faz a destinação não paga nada a mais. É uma ação que não onera as empresas e pode até dobrar os valores destinados às entidades sociais em relação ao ano passado”, afirmou.
Valkíria Callovi reforçou que a destinação mantém os recursos no município. “Quando o imposto é destinado em Piracicaba, ele permanece aqui e beneficia diretamente crianças e idosos, ampliando projetos e vagas. Caso contrário, o valor vai para a União e não retorna. O processo é simples, transparente e o próprio sistema já apresenta o valor disponível para doação”, explicou.
A presidente do CMDCA, Paula Marcela Magrini Cordeiro, ressaltou os avanços obtidos com o fortalecimento do fundo. “Neste ano, conseguimos contemplar todos os 25 projetos inscritos no Fumdeca. Com mais recursos, será possível ampliar ainda mais o número de iniciativas atendidas”, destacou. Já o delegado da Receita Federal, Antônio José Furlan, reforçou o impacto social da destinação. “Além da orientação técnica, é fundamental mostrar que as entidades sérias realmente transformam vidas. Esse trabalho precisa ser multiplicado com o apoio de toda a sociedade”, afirmou.
Experiência empresarial mostra impacto positivo
Durante o evento, a analista de responsabilidade social e relações institucionais da ArcelorMittal, Ana Scagnolato, compartilhou a experiência da empresa com a destinação do IR. “Somos pioneiros nesse tipo de iniciativa. Desde 1990 desenvolvemos um programa com os funcionários, hoje presente em mais de 40 municípios. Levamos a informação até eles e, depois, apresentamos os resultados alcançados pelos projetos beneficiados”, concluiu.