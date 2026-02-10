Piracicaba tem potencial para destinar mais de R$ 40 milhões do Imposto de Renda a projetos sociais do próprio município, mas ainda utiliza uma parcela mínima desse recurso. Para ampliar o engajamento e esclarecer dúvidas sobre o processo, o Fundo Social de Solidariedade, em parceria com a Receita Federal, promoveu na manhã desta terça-feira (10) a palestra Transforme seu Imposto de Renda em Solidariedade.

O encontro ocorreu no Anfiteatro da Receita Federal e reuniu empresários, contadores, autoridades municipais e representantes de entidades sociais. Estiveram presentes o prefeito Helinho Zanatta, secretários municipais e os vereadores Pedro Kawai, Fabio Silva e Gesiel Madureira.

A iniciativa contou ainda com o apoio do Sindicato dos Contabilistas de Piracicaba (Sincop) e dos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e do Idoso (CMI). O principal objetivo foi desmistificar a destinação do Imposto de Renda, tanto para pessoas físicas quanto jurídicas, mostrando que o procedimento é simples, seguro e não gera custo adicional ao contribuinte.