A produção de laranja no cinturão citrícola formado por São Paulo e Triângulo Mineiro será menor do que o esperado neste ciclo. De acordo com levantamento divulgado nesta terça-feira (10) pelo Fundecitrus, a safra 2025/26 deve fechar em 292,6 milhões de caixas, volume inferior às projeções anteriores e também abaixo da previsão feita no início do período.

A pesquisa aponta uma queda de 0,7% em relação ao cálculo divulgado em dezembro e um recuo de 7% na comparação com a primeira estimativa, apresentada em maio do ano passado. Com isso, a quantidade de fruta disponível no mercado tende a ser menor do que produtores e indústrias esperavam.

Clima desfavorável reduz tamanho das laranjas

O principal motivo para a revisão dos números é o tamanho menor dos frutos colhidos nas variedades mais tardias. Dados meteorológicos analisados pelo levantamento mostram que, entre maio de 2025 e janeiro de 2026, choveu menos do que o normal na maior parte das regiões produtoras.