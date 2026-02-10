Para muita gente, o café é apenas parte da rotina. Para a ciência, ele pode ter um papel maior. Um estudo de grande porte reacendeu o debate ao indicar que o consumo moderado de café ao longo da vida pode estar associado à redução do risco de demência.

A análise aponta que pessoas que mantiveram o hábito de beber de duas a três xícaras de café por dia apresentaram menos casos da doença quando comparadas àquelas que consumiam pouca ou nenhuma cafeína.

VEJA MAIS:

Décadas de acompanhamento reforçam a associação