A Prefeitura de Piracicaba realiza nesta terça (10) e quarta-feira (11) a manutenção da estrada do Canal Torto, que teve o tráfego prejudicado após as chuvas dos últimos dias. Os serviços são executados pela Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, com apoio da empresa Suzano.

Segundo o Município, alguns trechos da via apresentavam condições precárias de passagem, o que motivou a intervenção emergencial. A Suzano disponibilizou maquinário para os trabalhos iniciais, enquanto a Secretaria forneceu o material necessário para recomposição do ponto mais afetado. A previsão é que os serviços tenham continuidade nesta terça-feira, com a atuação de um trator de esteira e aplicação de mais material para finalizar a manutenção.

Apesar de a estrada ainda permitir a passagem de veículos, a Prefeitura orienta que motoristas evitem o trecho durante o período de obras. As rotas alternativas indicadas são por dentro do bairro Artemis, com restrição a veículos leves, já que caminhões não passam pela Ponte de Ferro, pela região do bairro Pau d’Alhinho ou pela rodovia Piracicaba–Anhembi (SP-147 – Samuel de Castro Neves).