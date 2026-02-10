A Prefeitura de Piracicaba realiza nesta terça (10) e quarta-feira (11) a manutenção da estrada do Canal Torto, que teve o tráfego prejudicado após as chuvas dos últimos dias. Os serviços são executados pela Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, com apoio da empresa Suzano.
Segundo o Município, alguns trechos da via apresentavam condições precárias de passagem, o que motivou a intervenção emergencial. A Suzano disponibilizou maquinário para os trabalhos iniciais, enquanto a Secretaria forneceu o material necessário para recomposição do ponto mais afetado. A previsão é que os serviços tenham continuidade nesta terça-feira, com a atuação de um trator de esteira e aplicação de mais material para finalizar a manutenção.
Apesar de a estrada ainda permitir a passagem de veículos, a Prefeitura orienta que motoristas evitem o trecho durante o período de obras. As rotas alternativas indicadas são por dentro do bairro Artemis, com restrição a veículos leves, já que caminhões não passam pela Ponte de Ferro, pela região do bairro Pau d’Alhinho ou pela rodovia Piracicaba–Anhembi (SP-147 – Samuel de Castro Neves).
Ponte interditada em Santa Isabel
No bairro Santa Isabel, na região de Tupi, outra medida preventiva foi adotada. Uma ponte localizada na rua 17 precisou ser interditada nesta terça-feira (10) devido ao comprometimento da estrutura lateral. De acordo com a Prefeitura, a ponte é antiga e já vinha passando por reparos, mas não resistiu ao volume de chuvas registrado nesta semana.
A interdição foi realizada por segurança e os moradores contam com desvio alternativo dentro do próprio bairro. A manutenção da ponte deve começar após o período de chuvas, com prazo estimado de 20 a 25 dias trabalhados para a conclusão das obras.
A administração municipal reforça a importância de atenção redobrada dos motoristas e pede a colaboração da população durante a execução dos serviços, que têm como objetivo garantir mais segurança e melhores condições de tráfego nas áreas afetadas.