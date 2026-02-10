Ela chorava por mensagem, implorava por ajuda e dizia estar vivendo um pesadelo. Do outro lado do oceano, duas amigas em Portugal acreditavam em cada palavra. No Brasil, a suposta vítima seguia a vida normalmente — porque tudo não passava de um golpe frio, calculado e cruel.

Uma mulher de 39 anos, moradora do bairro Nova Suíça, em Piracicaba, foi presa pela Polícia Civil após simular um sequestro digno de filme de horror, para arrancar dinheiro das próprias amigas. A farsa incluía acusações falsas de cárcere privado, violência sexual e ameaças constantes, tudo para forçar transferências bancárias “urgentes”.