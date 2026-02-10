A advertência vale para todos os fármacos registrados no país que contenham semaglutida, liraglutida, tirzepatida e dulaglutida, substâncias presentes em canetas indicadas principalmente para o tratamento da obesidade e do diabetes tipo 2.

O uso de canetas emagrecedoras sem prescrição e acompanhamento médico voltou ao centro das atenções após um novo alerta da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O comunicado, divulgado nesta segunda-feira (9), chama atenção para o crescimento de notificações de pancreatite associadas a esses medicamentos, além de mortes suspeitas em investigação no Brasil.

Segundo dados analisados pela Anvisa, seis mortes por pancreatite estão sob investigação no Brasil. Além disso, o sistema de vigilância sanitária já reúne mais de 200 notificações de alterações pancreáticas em pacientes que utilizaram esse tipo de medicamento.

Os registros ainda não permitem afirmar uma relação direta entre os óbitos e o uso das canetas, já que pessoas com obesidade e diabetes apresentam, por si só, maior risco de desenvolver pancreatite. Mesmo assim, o volume crescente de notificações acendeu um sinal de alerta.

Atenção internacional ampliou o debate

A preocupação não é exclusiva do Brasil. No Reino Unido, autoridades sanitárias divulgaram um alerta após o registro de 19 mortes associadas ao uso de medicamentos da mesma classe, em casos considerados raros, porém graves. Algumas ocorrências evoluíram para pancreatite necrosante, forma mais severa da inflamação.