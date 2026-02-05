A alteração foi oficializada no Diário Oficial da União no dia 30 de janeiro e passou quase despercebida fora do setor. No entanto, produtores afirmam que os efeitos já são sentidos na rotina das propriedades, especialmente durante fiscalizações trabalhistas.

Uma portaria publicada pelo governo federal no fim de janeiro provocou forte reação no meio rural e reacendeu o embate entre o Planalto e o agronegócio. A medida, assinada pelo Ministério do Trabalho, modifica a interpretação da Norma Regulamentadora nº 31 (NR-31) e passou a exigir o uso de capacete em atividades consideradas de risco no campo, o que, na prática, inviabiliza o uso do tradicional chapéu.

A nova diretriz impacta diretamente o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), documento obrigatório para propriedades rurais que mantêm funcionários registrados. Com a atualização, tarefas como montaria, manejo de animais e outras atividades comuns no campo passaram a ser enquadradas como situações que exigem capacete de segurança, semelhante ao utilizado na construção civil.

Na prática, fiscais têm intensificado autuações em locais onde trabalhadores seguem utilizando apenas o chapéu, acessório histórico da lida rural. A interpretação mais rígida da norma amplia o risco de multas e pressiona produtores a adotarem equipamentos pouco compatíveis com a realidade do campo.

Resistência de trabalhadores e produtores

Além do impacto financeiro, a medida tem gerado resistência entre os próprios trabalhadores rurais. Em diversas regiões, funcionários se recusam a substituir o chapéu pelo capacete, alegando desconforto e falta de proteção contra o sol intenso — fator relevante em um país tropical, onde a exposição prolongada pode causar problemas graves de saúde, como o câncer de pele.