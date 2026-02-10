11 de fevereiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
POR MUITO POUCO

VÍDEO: crianças pulam de carro após soltarem o freio de mão; VEJA

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Redes Sociais
Brincadeira termina em susto após crianças soltarem o freio de mão.
Brincadeira termina em susto após crianças soltarem o freio de mão.

Imagens de uma câmera de segurança registraram um momento de grande perigo envolvendo duas crianças em uma área rural de Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná. O vídeo mostra quando um carro, inicialmente parado, começa a se mover sozinho e os meninos pulam do veículo ainda em movimento.

O registro passou a circular nas redes sociais e chamou atenção pela rapidez com que a situação saiu do controle.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Freio de mão foi solto durante brincadeira

De acordo com informações da família, os meninos, gêmeos de 6 anos, estavam dentro do automóvel ouvindo música quando, durante uma brincadeira, um deles acabou soltando o freio de mão. O carro estava estacionado em um local com inclinação e sem ninguém ao volante.

Com o freio liberado, o veículo começou a descer lentamente, aumentando a tensão registrada pelas câmeras.

Crianças conseguem sair antes do pior

Ao perceberem que o carro estava em movimento, os dois meninos conseguiram saltar do automóvel. Logo depois, o veículo seguiu desgovernado e caiu em um barranco próximo, sofrendo danos significativos.

Apesar do susto e da gravidade do ocorrido, nenhuma das crianças ficou ferida.

Veículo teve prejuízos, mas foco foi a segurança

O carro não possuía seguro e foi bastante danificado após o capotamento. Ainda assim, a prioridade da família foi garantir a integridade física dos meninos, que não precisaram de atendimento médico.

O episódio reforça o alerta sobre os riscos de deixar crianças sozinhas dentro de veículos, mesmo quando estão estacionados.

Após a repercussão das imagens, a família decidiu tornar público o caso ao descobrir que terceiros estavam utilizando o vídeo para criar falsas campanhas de arrecadação na internet. Foi esclarecido que não há pedido de doações e que nenhuma vaquinha foi autorizada.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários