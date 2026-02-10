O registro passou a circular nas redes sociais e chamou atenção pela rapidez com que a situação saiu do controle.

Imagens de uma câmera de segurança registraram um momento de grande perigo envolvendo duas crianças em uma área rural de Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná. O vídeo mostra quando um carro, inicialmente parado, começa a se mover sozinho e os meninos pulam do veículo ainda em movimento.

De acordo com informações da família, os meninos, gêmeos de 6 anos, estavam dentro do automóvel ouvindo música quando, durante uma brincadeira, um deles acabou soltando o freio de mão. O carro estava estacionado em um local com inclinação e sem ninguém ao volante.

Com o freio liberado, o veículo começou a descer lentamente, aumentando a tensão registrada pelas câmeras.

Crianças conseguem sair antes do pior

Ao perceberem que o carro estava em movimento, os dois meninos conseguiram saltar do automóvel. Logo depois, o veículo seguiu desgovernado e caiu em um barranco próximo, sofrendo danos significativos.