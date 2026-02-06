O caso que envolve a morte do cão Orelha ganhou um novo capítulo com a informação de que os pais do adolescente apontado como autor da agressão estariam organizando a saída do filho do Brasil. A suposta estratégia seria levá-lo para a Austrália, aproveitando a agilidade do processo de emissão de vistos, especialmente os vinculados a intercâmbios educacionais.

A movimentação ocorre em paralelo à análise, por parte da Justiça, de um pedido de internação do menor. Até o momento, não há registro de retenção de passaportes, o que mantém aberta a possibilidade de deslocamento internacional enquanto as medidas legais não são executadas.

Estrutura financeira e apoio no exterior