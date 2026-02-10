Em uma cidade com forte presença industrial e diversas multinacionais, como Piracicaba, o currículo precisa ser pensado de forma estratégica. Quem está do lado do recrutamento recebe dezenas muitas vezes centenas de currículos por vaga, e o primeiro critério não é criatividade, é clareza. Um currículo confuso, longo demais ou com informações irrelevantes costuma ser descartado rapidamente, muitas vezes em poucos segundos de leitura.

O modelo mais eficiente ainda é o simples. Layout limpo, fonte tradicional e informações bem organizadas facilitam tanto a leitura humana quanto a triagem feita por sistemas automatizados, muito comuns em empresas de grande porte. Dados pessoais devem ser objetivos: nome completo, telefone que realmente atenda, e-mail profissional e cidade de residência. Informações como documentos, estado civil ou endereço completo não influenciam na decisão e acabam poluindo o currículo.

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

O objetivo profissional precisa mostrar que o candidato sabe o que quer. Quando o recrutador lê um objetivo genérico, passa a impressão de que o currículo está sendo enviado para qualquer vaga. O ideal é deixar claro o cargo ou a área de interesse, alinhando a expectativa do candidato com a necessidade da empresa.