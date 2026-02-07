O jogo teve todos os ingredientes de um grande confronto: tensão, drama e um goleiro heroico que se transformou no protagonista da vitória do time de Piracicaba.

A Fonte Luminosa, em Araraquara, foi o palco de um confronto inesquecível, digno das grandes rivalidades do futebol paulista. Neste sábado (6), o XV de Piracicaba escreveu uma história de superação, coração e adrenalina ao derrotar a líder Ferroviária por 1 a 0, em partida válida pela oitava rodada do Paulistão A2 RIVALO 2026.

O primeiro tempo foi marcado por um equilíbrio quase insustentável, com a Ferroviária, líder do campeonato e favorita ao título, tentando impor sua superioridade. No entanto, o XV, com uma defesa sólida e impenetrável, conseguiu neutralizar todos os ataques da equipe da casa. O time de Araraquara, embora dominasse a posse de bola, não conseguiu criar chances claras de gol, esbarrando na muralha que se formava à sua frente.

Aos 20 minutos do segundo tempo, o jogo explodiu em emoção: uma falta polêmica de Gustavo Medina sobre Paulo Marcelo dentro da área resultou em pênalti. Com a responsabilidade nos pés, o atacante do XV não desperdiçou e converteu a cobrança com perfeição, colocando o time piracicabano à frente no marcador. A Ferroviária partiu para o tudo ou nada, pressionando em busca do empate.

E foi justamente no último suspiro do jogo, aos 50 minutos, que o clima se tornou insuportável para os nervos dos torcedores. A Ferroviária teve uma última chance para igualar o placar: pênalti para a equipe da casa, uma oportunidade de ouro. Denilson foi o escolhido para a cobrança, e tudo parecia indicar que a partida caminharia para um empate. Mas o destino tinha outros planos.