O diferencial que coloca este imunizante no centro das atenções globais é a sua tecnologia: trata-se da primeira vacina do mundo de dose única capaz de induzir proteção contra os quatro sorotipos da dengue. Essa característica simplifica drasticamente a logística das campanhas e garante uma imunização muito mais ágil para a população.

Piracicaba deu um passo decisivo no combate à dengue nesta sexta-feira (06). A Secretaria de Saúde recebeu a primeira remessa da Butantan-DV, a inovadora vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan que promete revolucionar o controle da doença no Brasil. A distribuição para as unidades de saúde começa já na próxima segunda-feira (9), marcando o início de uma nova era na proteção dos piracicabanos.

Nesta etapa inicial, a vacinação será destinada exclusivamente aos profissionais da Atenção Primária à Saúde da rede municipal. A estratégia, articulada pela Secretaria de Estado da Saúde e pelo Ministério da Saúde, visa proteger médicos, enfermeiros, agentes comunitários e agentes de endemias, justamente aqueles que estão na linha de frente do atendimento e do combate ao mosquito.

Ao todo, o estado de São Paulo recebeu 99 mil doses nesta remessa, com a meta de imunizar cerca de 216 mil profissionais da área. A chegada do imunizante em Piracicaba foi acompanhada de capacitações técnicas para a rede de saúde, garantindo que a aplicação ocorra de forma organizada e eficiente a partir da semana que vem.

Eficácia recorde e produção nacional

A aprovação da Butantan-DV é sustentada por quase uma década de estudos clínicos. Os dados são impressionantes: no público entre 12 e 59 anos, a vacina demonstrou 91,6% de eficácia contra a dengue grave e com sinais de alarme, além de 74,7% de eficácia geral. O estudo acompanhou mais de 16 mil voluntários em todas as regiões do Brasil. O imunizante mostrou-se eficaz tanto para quem já teve a doença quanto para quem nunca teve contato com o vírus. As reações relatadas foram leves (como dor de cabeça e fadiga), e eventos graves foram considerados raros.