A Vigilância Sanitária, ligada à Secretaria Municipal de Saúde, realizou na quarta-feira (04) uma força-tarefa de fiscalização em redes de fast food e estabelecimentos de alimentação em Piracicaba. A ação teve como foco locais que operam com licença sanitária automática, modelo que dispensa vistoria prévia presencial para a liberação do alvará.
Ao todo, 31 estabelecimentos foram fiscalizados. De acordo com o órgão, o cenário encontrado foi positivo, com boas condições sanitárias na maioria dos locais vistoriados. Durante as inspeções, os agentes emitiram notificações relacionadas a pequenas adequações, que não representam risco à saúde da população. As orientações têm caráter preventivo e educativo, com o objetivo de reforçar o cumprimento das normas sanitárias.
VEJA MAIS:
- Venda de carnes entra no radar do Procon em Piracicaba
- Receita Federal usa cartões para flagrar renda não declarada
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
A força-tarefa integra as ações rotineiras da Vigilância Sanitária e busca garantir a segurança alimentar, a qualidade dos serviços e a proteção dos consumidores. Mesmo nos casos de licenciamento automático, as fiscalizações continuam ocorrendo de forma periódica para assegurar que os padrões exigidos sejam mantidos.
A Vigilância Sanitária orienta os estabelecimentos a manterem as boas práticas de higiene e manipulação de alimentos, contribuindo para um ambiente seguro tanto para trabalhadores quanto para consumidores.
Em caso de dúvidas ou para mais informações, o órgão pode ser acionado pelo telefone (19) 3437-7800.