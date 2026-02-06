A Vigilância Sanitária, ligada à Secretaria Municipal de Saúde, realizou na quarta-feira (04) uma força-tarefa de fiscalização em redes de fast food e estabelecimentos de alimentação em Piracicaba. A ação teve como foco locais que operam com licença sanitária automática, modelo que dispensa vistoria prévia presencial para a liberação do alvará.

Ao todo, 31 estabelecimentos foram fiscalizados. De acordo com o órgão, o cenário encontrado foi positivo, com boas condições sanitárias na maioria dos locais vistoriados. Durante as inspeções, os agentes emitiram notificações relacionadas a pequenas adequações, que não representam risco à saúde da população. As orientações têm caráter preventivo e educativo, com o objetivo de reforçar o cumprimento das normas sanitárias.

