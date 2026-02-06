Esquecer um compromisso ou demorar para lembrar um nome pode parecer inofensivo. No entanto, quando essas falhas começam a se repetir e passam a afetar a rotina, elas podem ser um sinal de algo mais sério. O Alzheimer, uma das doenças neurodegenerativas mais comuns no envelhecimento, costuma se manifestar de forma silenciosa e progressiva — e reconhecer seus primeiros indícios é essencial para agir a tempo.

Durante o Fevereiro Roxo, campanha dedicada à conscientização sobre doenças neurológicas, especialistas reforçam a importância de observar mudanças que vão além do envelhecimento natural. Embora ainda não tenha cura, o Alzheimer pode ter sua evolução desacelerada quando diagnosticado precocemente.

Os primeiros sinais nem sempre são óbvios