A investigação acompanhou cerca de 28 mil pessoas por até 25 anos, analisando hábitos alimentares detalhados e o surgimento de doenças neurodegenerativas. Os dados foram publicados na revista científica Neurology e rapidamente dividiram opiniões no meio acadêmico.

Durante décadas, as gorduras saturadas ocuparam o papel de vilãs nas recomendações nutricionais. No entanto, um estudo recente realizado por pesquisadores da Universidade de Lund, na Suécia, reacendeu a discussão ao apontar uma possível associação entre o consumo regular de queijo com alto teor de gordura e a redução do risco de demência ao longo da vida.

Entre todos os alimentos avaliados, apenas alguns se mostraram associados a diferenças relevantes nos índices de demência. Participantes que consumiam cerca de 50 gramas diárias de queijo com mais de 20% de gordura apresentaram um risco aproximadamente 13% menor de desenvolver a doença, em comparação com aqueles cujo consumo era inferior a 15 gramas por dia.

O impacto foi ainda mais expressivo quando observada a demência vascular: nesse grupo, a redução do risco chegou a quase 30%. Já outros laticínios amplamente consumidos, como leite, iogurte e manteiga, não demonstraram relação estatisticamente significativa com a saúde cognitiva ao longo do tempo.

E as natas entram na conta

Outro dado que chamou atenção foi a associação entre o consumo de natas com alto teor de gordura e menor incidência de demência. Pessoas que incluíam ao menos 20 gramas diárias desse produto na alimentação apresentaram um risco cerca de 16% menor da doença em comparação com quem não o consumia regularmente.