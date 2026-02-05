O vídeo mostra o instante em que um funcionário de uma loja de festas entra no elevador transportando diversos balões infláveis. Pouco depois, já com a porta fechada e na presença de uma jovem de 21 anos, ocorre a explosão, seguida por labaredas que tomam o espaço fechado. Assustados, os dois ocupantes deixam o elevador às pressas.

Um momento que deveria ser de comemoração terminou em pânico dentro de um elevador residencial na Índia. Duas pessoas ficaram feridas após a explosão de balões de aniversário carregados com gás, em um prédio localizado na região metropolitana de Mumbai. As imagens do acidente, captadas por câmeras de segurança, se espalharam rapidamente pelas redes sociais e chamaram a atenção da imprensa local.

De acordo com informações divulgadas pela imprensa indiana, a estudante sofreu queimaduras no braço, no pescoço e na região do abdômen. O entregador responsável pelos balões também teve ferimentos. Ambos receberam atendimento médico. A jovem não tinha qualquer ligação com a encomenda e estava no prédio apenas para visitar um familiar.

Investigação por possível negligência

A polícia local informou que o funcionário transportava cerca de 10 a 12 balões preenchidos com gás inflamável, destinados a um morador do edifício. Diante do ocorrido, foi aberta uma investigação para apurar se houve negligência por parte da loja responsável, especialmente no que diz respeito às normas de segurança no manuseio e transporte desse tipo de material.

Causa ainda desconhecida

Até o momento, as autoridades não confirmaram o que teria provocado a explosão dentro do elevador. A hipótese de faísca, atrito ou falha no acondicionamento do gás está entre as possibilidades analisadas. O caso reacende o alerta sobre os riscos do uso de balões com gases inflamáveis em ambientes fechados.