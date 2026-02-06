Piracicaba passará a produzir e plantar até 25 mil mudas de árvores nativas por ano como parte de uma estratégia regional voltada à recuperação ambiental. A iniciativa é resultado de um acordo de cooperação técnica firmado com o Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ) e tem como prioridade a recomposição das matas ciliares e a proteção dos mananciais.

O acordo tem validade de cinco anos e estabelece uma atuação conjunta sem repasse direto de recursos financeiros entre as partes, apostando na integração de estruturas, insumos e conhecimento técnico.

Viveiro municipal será base da produção