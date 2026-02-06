Piracicaba passará a produzir e plantar até 25 mil mudas de árvores nativas por ano como parte de uma estratégia regional voltada à recuperação ambiental. A iniciativa é resultado de um acordo de cooperação técnica firmado com o Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ) e tem como prioridade a recomposição das matas ciliares e a proteção dos mananciais.
O acordo tem validade de cinco anos e estabelece uma atuação conjunta sem repasse direto de recursos financeiros entre as partes, apostando na integração de estruturas, insumos e conhecimento técnico.
VEJA MAIS:
- Vigilância Sanitária fiscaliza redes de fast food em Piracicaba
- Não é só o Pix: VEJA transações que podem levar à malha fina
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Viveiro municipal será base da produção
A produção das mudas ficará concentrada no Viveiro Municipal de Piracicaba, que será responsável por cultivar espécies nativas adequadas às condições ambientais da região. O material será destinado a projetos de reflorestamento conduzidos pelo Consórcio PCJ, além de atender municípios e empresas associadas interessadas na recuperação de áreas públicas e privadas.
A recomposição da vegetação às margens de rios e nascentes é considerada essencial para reduzir processos de erosão, melhorar a qualidade da água e preservar a biodiversidade local.
Divisão de responsabilidades na parceria
Enquanto o município assume a produção das mudas, o Consórcio PCJ fornecerá os insumos necessários, como sementes de espécies nativas, materiais agrícolas, embalagens, equipamentos e apoio técnico especializado. O consórcio também dará suporte institucional para aprimorar os processos do viveiro e ampliar sua capacidade operacional.
A proposta é tornar o viveiro uma referência regional no fornecimento de mudas para projetos ambientais.
Educação ambiental e engajamento rural
Além do plantio, a cooperação prevê ações de educação ambiental, capacitação técnica e mobilização de proprietários rurais. O objetivo é estimular a recuperação voluntária de áreas degradadas e ampliar a conscientização sobre a importância das matas ciliares para a segurança hídrica.
Vegetação nativa ainda é desafio
Apesar de reunir cerca de 600 espécies vegetais, sendo 210 árvores nativas, Piracicaba enfrenta um cenário de forte redução da cobertura original. Levantamentos acadêmicos indicam que apenas 9% da mata nativa do município permanece preservada, o que reforça a urgência de iniciativas de reflorestamento em larga escala.
Com o novo acordo, Piracicaba amplia sua atuação ambiental e passa a desempenhar papel estratégico na recuperação das bacias hidrográficas que abastecem dezenas de municípios da região.