A atenção da Receita Federal não se limita ao Pix, apesar do que muita gente acredita. O sistema de fiscalização do Fisco é mais amplo, automatizado e cruza informações de diversas origens para identificar inconsistências na declaração do Imposto de Renda. Bancos, corretoras, cartórios, imobiliárias e empresas enviam dados regularmente, tornando cada vez menor a chance de uma movimentação relevante passar despercebida.

Na prática, as instituições financeiras comunicam à Receita o total movimentado por mês quando os valores ultrapassam R$ 2 mil para pessoas físicas e R$ 6 mil para empresas. Esse monitoramento não é exclusivo do Pix e envolve transferências, depósitos, aplicações e outras operações financeiras. Por isso, declarar corretamente a origem dos recursos é essencial para evitar a temida malha fina. A seguir, veja sete tipos de movimentações que costumam chamar a atenção do Leão e exigem cuidado na declaração.

Ganhos na bolsa de valores