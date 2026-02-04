A Polícia Civil de Santa Catarina concluiu, nesta terça-feira (3), o inquérito que apurou a morte do cão comunitário Orelha, ocorrida no início de janeiro, na Praia Brava, em Florianópolis. O trabalho investigativo reuniu análise de imagens, depoimentos e recursos tecnológicos para identificar o responsável pela agressão que levou à morte do animal.

Segundo a polícia, o cruzamento de registros visuais com dados de deslocamento foi fundamental para chegar ao autor do crime, um adolescente, para quem foi solicitada a internação. Três adultos também foram indiciados por coação a testemunha.

Ataque ocorreu durante a madrugada