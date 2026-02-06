A divulgação do samba-enredo da Acadêmicos de Niterói para o Carnaval 2026 colocou a escola no centro de um debate que extrapola o universo da folia. Em um ano eleitoral, a decisão de homenagear o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reacendeu discussões sobre os limites entre expressão cultural, política e o uso de recursos públicos no maior espetáculo popular do país.

Com o enredo “Do alto do Mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”, a agremiação propõe levar à Marquês de Sapucaí uma narrativa que percorre a trajetória pessoal e política do presidente, desde a infância marcada pela pobreza no Nordeste até sua consolidação como liderança sindical e figura de projeção internacional.

Um samba com forte conteúdo social