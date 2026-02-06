Essa avaliação foi apresentada durante o III Simpósio de Defesa e Segurança Internacional, realizado em outubro de 2025, em parceria entre a Universidade Federal Fluminense (UFF) e a Marinha do Brasil. O evento reuniu pesquisadores brasileiros e estrangeiros para discutir transformações profundas na forma como os conflitos são conduzidos no século XXI.

A percepção de que o mundo atravessa um período de relativa estabilidade internacional vem sendo substituída por uma leitura mais dura e pragmática do cenário global. Em encontros recentes entre militares e especialistas em defesa, o entendimento predominante é de que o planeta já vive um conflito de alcance mundial — ainda que distante das imagens clássicas de guerras declaradas.

O diagnóstico apresentado no simpósio aponta que a atual disputa global ocorre em um ambiente conhecido como “zona cinzenta”, no qual as fronteiras entre paz e guerra se tornaram difusas. Em vez de confrontos diretos entre Estados, o cenário é marcado por ações indiretas, contínuas e muitas vezes difíceis de atribuir.

Ataques cibernéticos, sabotagem de infraestruturas críticas, pressão econômica, manipulação de informações e interferência política passaram a integrar o arsenal estratégico das grandes potências. Trata-se de um tipo de conflito permanente, que opera abaixo do limiar da guerra convencional, mas com impactos reais sobre a soberania dos países.

O colapso da lógica da globalização pacificadora

Especialistas destacaram que a crença de que o comércio internacional e a interdependência econômica seriam suficientes para evitar guerras perdeu força ao longo da última década. A crise financeira de 2008 marcou um ponto de inflexão, ao enfraquecer economias centrais e acelerar a transição para um sistema internacional multipolar.