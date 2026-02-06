O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou na quinta-feira (5) um vídeo em sua rede social, a Truth Social, que provocou manifestações de integrantes do Partido Democrata. O conteúdo exibe imagens do ex-presidente Barack Obama e da ex-primeira-dama Michelle Obama, cujos rostos foram inseridos em corpos de macacos.

Com duração aproximada de um minuto, o vídeo apresenta uma teoria da conspiração relacionada ao processo eleitoral norte-americano. As imagens do casal aparecem rapidamente e não possuem ligação direta com a acusação apresentada na gravação.