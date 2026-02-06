O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou na quinta-feira (5) um vídeo em sua rede social, a Truth Social, que provocou manifestações de integrantes do Partido Democrata. O conteúdo exibe imagens do ex-presidente Barack Obama e da ex-primeira-dama Michelle Obama, cujos rostos foram inseridos em corpos de macacos.
Saiba Mais:
- Grave acidente deixa preso nas ferragens e feridos em Piracicaba
- Projeto proíbe alimentar pombos em Piracicaba
Com duração aproximada de um minuto, o vídeo apresenta uma teoria da conspiração relacionada ao processo eleitoral norte-americano. As imagens do casal aparecem rapidamente e não possuem ligação direta com a acusação apresentada na gravação.
Durante o trecho em que as imagens são exibidas, a música “The Lion Sleeps Tonight” é reproduzida como trilha sonora.
A publicação retoma alegações falsas de que a empresa Dominion Voting Systems teria interferido na apuração da eleição presidencial de 2020, vencida por Joe Biden.
Até as primeiras horas da sexta-feira (6), a postagem já havia registrado milhares de curtidas na plataforma utilizada por Trump.
Em reação ao conteúdo, o gabinete do governador da Califórnia, Gavin Newsom — citado como possível candidato democrata à Presidência em 2028 — divulgou uma nota criticando a publicação.
“Comportamento repugnante do Presidente. Todo republicano deve denunciar isto. Agora”, afirmou a conta oficial do gabinete de imprensa de Newsom na rede social X.
Ben Rhodes, que atuou como conselheiro de Segurança Nacional durante o governo Obama, também comentou o episódio na mesma plataforma.
“Deixem que Trump e seus seguidores racistas sejam assombrados porque os americanos do futuro verão os Obamas como figuras queridas, enquanto o estudam como uma mancha em nossa história”, escreveu.
Barack Obama foi o primeiro presidente negro dos Estados Unidos e declarou apoio à candidata democrata Kamala Harris na eleição presidencial de 2024, disputada contra Trump.