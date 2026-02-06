06 de fevereiro de 2026
ALÔ, PREFEITO!

Buracos tomam conta da av. Limeira e motoristas relatam prejuízos

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Will Baldine/JP
Motoristas informam que a irregularidade da via obriga a redução de velocidade e desvios constantes, o que compromete o fluxo do trânsito
Motoristas informam que a irregularidade da via obriga a redução de velocidade e desvios constantes, o que compromete o fluxo do trânsito

Moradores da Vila Rezende, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar as condições do asfalto da avenida Limeira, no trecho do viaduto Vicente Capaldi.

De acordo com os relatos, buracos e elevações no solo têm aumentado com o passar do tempo, dificultando a passagem de veículos que trafegam diariamente pelo local. Motoristas informam que a irregularidade da via obriga a redução de velocidade e desvios constantes, o que compromete o fluxo do trânsito.

Ainda segundo os moradores, veículos de passeio, motocicletas e caminhões são afetados pelos problemas no asfalto. Há registros de danos em suspensões, rodas e pneus, atribuídos às condições da pista. OS moradores também relatam risco de acidentes, principalmente durante a noite e em períodos de chuva, quando os buracos ficam menos visíveis.

Os moradores afirmam que o trecho é utilizado por um grande número de motoristas que acessam diferentes regiões da cidade, o que torna a situação recorrente. Eles solicitam que o poder público realize vistoria no local e adote medidas para recuperação do asfalto, a fim de garantir melhores condições de tráfego.

O que diz a Prefeitura

A equipe de reportagem procurou a Prefeitura, que em nota, disse: "A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, informa que um fiscal irá averiguar o local na segunda-feira, 09/02, para identificar e programar os serviços necessários".

