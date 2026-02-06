Moradores da Vila Rezende, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar as condições do asfalto da avenida Limeira, no trecho do viaduto Vicente Capaldi.
Saiba Mais:
- Princípio de incêndio no Assaí: o que se sabe até agora
- Cidade vizinha de Piracicaba proíbe GCM de perseguir motos; VEJA
De acordo com os relatos, buracos e elevações no solo têm aumentado com o passar do tempo, dificultando a passagem de veículos que trafegam diariamente pelo local. Motoristas informam que a irregularidade da via obriga a redução de velocidade e desvios constantes, o que compromete o fluxo do trânsito.
Ainda segundo os moradores, veículos de passeio, motocicletas e caminhões são afetados pelos problemas no asfalto. Há registros de danos em suspensões, rodas e pneus, atribuídos às condições da pista. OS moradores também relatam risco de acidentes, principalmente durante a noite e em períodos de chuva, quando os buracos ficam menos visíveis.
Os moradores afirmam que o trecho é utilizado por um grande número de motoristas que acessam diferentes regiões da cidade, o que torna a situação recorrente. Eles solicitam que o poder público realize vistoria no local e adote medidas para recuperação do asfalto, a fim de garantir melhores condições de tráfego.
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
- Há algum problema no seu bairro? Clique aqui e envie sua reclamação para a Coluna "ALÔ, PREFEITO!", da Redação.
O que diz a Prefeitura
A equipe de reportagem procurou a Prefeitura, que em nota, disse: "A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, informa que um fiscal irá averiguar o local na segunda-feira, 09/02, para identificar e programar os serviços necessários".