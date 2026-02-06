Moradores da Vila Rezende, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar as condições do asfalto da avenida Limeira, no trecho do viaduto Vicente Capaldi.

De acordo com os relatos, buracos e elevações no solo têm aumentado com o passar do tempo, dificultando a passagem de veículos que trafegam diariamente pelo local. Motoristas informam que a irregularidade da via obriga a redução de velocidade e desvios constantes, o que compromete o fluxo do trânsito.