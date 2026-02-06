De acordo com o documento, a decisão tem como objetivo reduzir ocorrências de trânsito envolvendo viaturas da corporação. A circular é datada de 3 de fevereiro de 2026.

A Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste está impedida de realizar acompanhamento a motocicletas, incluindo situações de roubos e furtos. A medida foi determinada pelo secretário municipal de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, Rômulo Gobbi, por meio de uma circular interna.

Segundo informações da Secretaria, entre os anos de 2025 e 2026, em um período de 13 meses, foram registrados 19 sinistros de trânsito envolvendo viaturas da Guarda Municipal. Desse total, duas ocorrências resultaram em perda total dos veículos.

O secretário aponta que os acompanhamentos a motocicletas foram identificados como a principal causa desses registros. O texto da circular destaca que os sinistros representam risco à integridade física de terceiros e dos agentes, além de causar danos ao patrimônio público e reduzir a disponibilidade de viaturas para o atendimento de ocorrências.

Ainda conforme a Secretaria de Segurança, mesmo com a suspensão dos acompanhamentos, a identificação de suspeitos pode ser realizada por meio do sistema de videomonitoramento e da muralha digital instalados no município, sem a necessidade de exposição da guarnição a riscos.