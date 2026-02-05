Uma ocorrência de extrema gravidade mobilizou forças especiais da Polícia Militar na noite desta terça-feira (4) em Aguaí, a 132 km de Piracicaba. Um homem de 49 anos foi preso após cometer feminicídio, tentar matar a própria filha e entrar em confronto armado com policiais, ferindo um agente do 10º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP).
LEIA MAIS
- Jovem vai parar no hospital com bomba da 1ª Guerra Mundial no ânus
- Procurado por estupro é preso pela PM no bairro Pauliceia em Piracicaba
O caso aconteceu por volta das 23h30, em uma residência localizada na rua Ercília Cruz Ramos, no bairro Dona dos Anjos Macedo. De acordo com a Polícia Militar, após o assassinato da mulher no imóvel, o autor do crime permaneceu armado e barricou-se dentro da casa, o que levou o Comando do CPI-9 a acionar o BAEP para apoio à ocorrência.
Ao chegar ao local, as equipes confirmaram a presença de uma vítima já sem vida e receberam a informação de que o agressor teria tentado matar a própria filha, que não foi localizada até o momento. Durante a tentativa inicial de atendimento, a equipe do SAMU também foi alvo de disparos, impossibilitando o socorro imediato.
Com o imóvel isolado, três células táticas passaram a atuar simultaneamente, acessando o local pelo quintal e áreas externas, iniciando contato verbal com o agressor. Após negociações iniciais, os policiais conseguiram retirar a vítima da sala da residência. O óbito foi constatado às 0h01 pelo médico do SAMU.
Apesar das tentativas de negociação, o agressor voltou a disparar contra os policiais. Durante o confronto, um cabo do 10º BAEP foi atingido no punho esquerdo e socorrido à Santa Casa de São João da Boa Vista. As equipes recuaram para posições estratégicas e continuaram as tentativas de rendição.
O homem seguiu efetuando disparos, inclusive atingindo um escudo balístico por pelo menos três vezes. Diante da resistência armada, os policiais revidaram a injusta agressão. O ambiente foi saturado com gás lacrimogêneo, mas nem mesmo assim o agressor se entregou, prolongando a troca de tiros.
A ocorrência só foi controlada após a chegada do Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE), que assumiu a negociação. Após cerca de duas horas adicionais de diálogo, o homem finalmente se rendeu e foi preso.
Na vistoria do imóvel, os policiais apreenderam uma pistola calibre .380, marca Glock, modelo G25, com numeração suprimida, além de munições intactas e dezenas de cartuchos deflagrados. Ao todo, foram contabilizados aproximadamente 41 estojos de munição calibre 5.56 e outros oito de calibre .40, além dos disparos efetuados pelo agressor.
Também foram localizados dois aparelhos celulares e dinheiro em espécie. O suspeito foi encaminhado para atendimento médico, onde não foram constatadas lesões, e posteriormente levado ao Plantão Policial de São João da Boa Vista.
A delegada de plantão ratificou a prisão e determinou a apreensão da arma, munições e celulares. Peritos estiveram no local para coleta dos vestígios balísticos.
O homem, de 49 anos, permanece preso e responderá por feminicídio, tentativa de homicídio contra autoridade e posse ilegal de arma de fogo.