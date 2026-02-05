O caso aconteceu por volta das 23h30, em uma residência localizada na rua Ercília Cruz Ramos, no bairro Dona dos Anjos Macedo. De acordo com a Polícia Militar, após o assassinato da mulher no imóvel, o autor do crime permaneceu armado e barricou-se dentro da casa, o que levou o Comando do CPI-9 a acionar o BAEP para apoio à ocorrência.

Uma ocorrência de extrema gravidade mobilizou forças especiais da Polícia Militar na noite desta terça-feira (4) em Aguaí, a 132 km de Piracicaba. Um homem de 49 anos foi preso após cometer feminicídio, tentar matar a própria filha e entrar em confronto armado com policiais, ferindo um agente do 10º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP).

Ao chegar ao local, as equipes confirmaram a presença de uma vítima já sem vida e receberam a informação de que o agressor teria tentado matar a própria filha, que não foi localizada até o momento. Durante a tentativa inicial de atendimento, a equipe do SAMU também foi alvo de disparos, impossibilitando o socorro imediato.

Com o imóvel isolado, três células táticas passaram a atuar simultaneamente, acessando o local pelo quintal e áreas externas, iniciando contato verbal com o agressor. Após negociações iniciais, os policiais conseguiram retirar a vítima da sala da residência. O óbito foi constatado às 0h01 pelo médico do SAMU.

Apesar das tentativas de negociação, o agressor voltou a disparar contra os policiais. Durante o confronto, um cabo do 10º BAEP foi atingido no punho esquerdo e socorrido à Santa Casa de São João da Boa Vista. As equipes recuaram para posições estratégicas e continuaram as tentativas de rendição.