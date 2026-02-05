06 de fevereiro de 2026
LOTOFÁCIL

Apostador do interior de SP fatura sozinho R$ 1,8 milhão; VEJA

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução
A Lotofácil é uma das loterias mais populares do país.
A Lotofácil é uma das loterias mais populares do país.

A sorte sorriu para um morador de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, que conquistou sozinho um prêmio milionário da Lotofácil. O apostador acertou todas as 15 dezenas do concurso 3604 e garantiu R$ 1.879.379,37, valor pago integralmente ao vencedor.

O sorteio foi realizado na noite de terça-feira (3) e não houve divisão do prêmio principal, já que apenas um jogo atingiu a pontuação máxima.

VEJA MAIS:

Jogo simples e investimento mínimo

O bilhete vencedor foi uma aposta simples, com 15 números, modalidade que custa apenas R$ 3,50. O jogo foi registrado em uma casa lotérica localizada na Zona Norte de Rio Preto, na Avenida Fortunato Ernesto Vetorasso.

As dezenas sorteadas foram: 01, 02, 03, 06, 07, 08, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 23 e 24.

Milhares de apostas também foram premiadas

Além do grande vencedor, o concurso contemplou milhares de apostas em outras faixas de premiação. Quem acertou 14 números recebeu pouco mais de R$ 2 mil, enquanto apostas com 13, 12 e 11 acertos também garantiram valores menores.

Confira a distribuição dos prêmios:

15 acertos: 1 aposta premiada com R$ 1.879.379,37

14 acertos: 195 apostas, com prêmio individual de R$ 2.020,84

13 acertos: 7.512 apostas, com R$ 35 cada

12 acertos: 97.948 apostas, com R$ 14 cada

11 acertos: 536.933 apostas, com R$ 7 cada

Próximo sorteio já tem prêmio estimado

A Lotofácil volta a ser sorteada nesta quarta-feira (4). A estimativa da Caixa Econômica Federal é de que o próximo concurso pague cerca de R$ 1,8 milhão para quem acertar todas as dezenas.

A Lotofácil é uma das loterias mais populares do país, justamente por oferecer chances maiores de premiação e apostas de baixo custo.

