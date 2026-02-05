Mais de 33 mil estudantes da rede municipal de ensino de Piracicaba voltam às salas de aula na próxima segunda-feira (9). Ao todo, 125 unidades escolares estão preparadas para receber crianças da Educação Infantil, de zero a cinco anos, e alunos do Ensino Fundamental, anos iniciais que atendem estudantes de seis a 10 anos.
A rede municipal conta com 33.719 alunos matriculados, sendo 17.449 no Ensino Fundamental e 16.270 na Educação Infantil. Os números reforçam a dimensão do sistema educacional do município e o impacto direto da volta às aulas na rotina de milhares de famílias piracicabanas.
“O retorno às aulas marca um novo ciclo de aprendizagem e acolhimento na rede municipal. Nossa expectativa é garantir um ambiente seguro, organizado e preparado para receber os alunos, fortalecendo o processo pedagógico desde o primeiro dia”, destaca a secretária municipal de Educação, Juliana Vicentin.
Planejamento pedagógico e diálogo com as escolas
Para garantir um ano letivo estruturado, professores, coordenadores e diretores participaram de reuniões voltadas à construção do projeto político-pedagógico que será desenvolvido ao longo de 2026, alinhando metas, metodologias de ensino e as necessidades dos estudantes.
Nesse contexto, na quarta-feira (4) e na quinta-feira (5), a secretária Juliana Vicentin, acompanhada da superintendente da Secretaria Municipal de Educação, Viviane Gimenes, e das coordenadoras Aline Ambrosano (Educação Infantil) e Ana Lucia Marra (Ensino Fundamental), visitou unidades da rede. Entre elas, as EMEFs Profª Ida Francez Lombardi e Profª Ilda Jenny Stolf Nogueira, referência no atendimento a crianças surdas, além das EMEIs Larissa Rossetti Travaglini e Juliana Dedini Ometto.
Durante os encontros com o corpo docente, a equipe gestora ouviu demandas, esclareceu dúvidas e apresentou ações em planejamento pela Pasta. “A possibilidade desse contato direto é essencial para direcionarmos as ações de forma mais assertiva. A escola é viva e a educação é dinâmica”, afirmou a secretária.
A superintendente Viviane Gimenes também reforçou a importância do trabalho coletivo. “É um planejamento construído em conjunto. Avaliamos o que funcionou no ano anterior e ampliamos as ações que apresentaram bons resultados”, ressaltou.
Escolas passam por manutenção e reforço na segurança
Durante o período de recesso escolar, as unidades passaram por serviços intensificados de manutenção e zeladoria. As ações incluíram manutenção geral, corte de mato, pequenos reparos estruturais, limpeza de caixas d’água e reservatórios, além da desinsetização completa dos prédios escolares.
Outro destaque foi o reforço na segurança: 976 extintores de incêndio foram instalados ou substituídos, todos com validade de cinco anos. Segundo Juliana Vicentin, os serviços seguem um cronograma permanente. “As atividades de zeladoria são contínuas e, neste período, são intensificadas para antecipar demandas e garantir um ambiente mais adequado para alunos, profissionais da educação e famílias”, explicou.
Com planejamento pedagógico definido, diálogo com as equipes e escolas preparadas, a rede municipal inicia o ano letivo apostando em acolhimento, segurança e qualidade no ensino desde o primeiro dia de aula.