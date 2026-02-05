Mais de 33 mil estudantes da rede municipal de ensino de Piracicaba voltam às salas de aula na próxima segunda-feira (9). Ao todo, 125 unidades escolares estão preparadas para receber crianças da Educação Infantil, de zero a cinco anos, e alunos do Ensino Fundamental, anos iniciais que atendem estudantes de seis a 10 anos.

A rede municipal conta com 33.719 alunos matriculados, sendo 17.449 no Ensino Fundamental e 16.270 na Educação Infantil. Os números reforçam a dimensão do sistema educacional do município e o impacto direto da volta às aulas na rotina de milhares de famílias piracicabanas.

“O retorno às aulas marca um novo ciclo de aprendizagem e acolhimento na rede municipal. Nossa expectativa é garantir um ambiente seguro, organizado e preparado para receber os alunos, fortalecendo o processo pedagógico desde o primeiro dia”, destaca a secretária municipal de Educação, Juliana Vicentin.