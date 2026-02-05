Moradores do bairro Jardim Elite, em Piracicaba, procuraram a redação do JP para relatar as condições da praça Osias Rasera e da quadra esportiva localizada no local, espaços utilizados por famílias e moradores da região para lazer e prática de atividades físicas.

Segundo os relatos encaminhados à reportagem, o mato alto tem avançado sobre a calçada em diferentes pontos da praça, o que tem dificultado a circulação de pedestres e limitado o uso do espaço público. Os moradores afirmam que a vegetação sem manutenção também favorece o aparecimento de animais peçonhentos, gerando preocupação entre quem frequenta a área, especialmente crianças e idosos.