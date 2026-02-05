Moradores do bairro Jardim Elite, em Piracicaba, procuraram a redação do JP para relatar as condições da praça Osias Rasera e da quadra esportiva localizada no local, espaços utilizados por famílias e moradores da região para lazer e prática de atividades físicas.
Segundo os relatos encaminhados à reportagem, o mato alto tem avançado sobre a calçada em diferentes pontos da praça, o que tem dificultado a circulação de pedestres e limitado o uso do espaço público. Os moradores afirmam que a vegetação sem manutenção também favorece o aparecimento de animais peçonhentos, gerando preocupação entre quem frequenta a área, especialmente crianças e idosos.
Além das reclamações sobre a área verde, a quadra esportiva da praça também é alvo de queixas. De acordo com frequentadores, a estrutura apresenta sinais de desgaste, como problemas nas cestas de basquete e na área de entorno, o que compromete a utilização do espaço para atividades esportivas e recreativas.
Os moradores relatam que a praça é um ponto importante de convivência no bairro e defendem a necessidade de manutenção regular para garantir condições adequadas de uso. Eles solicitam que o poder público realize serviços de limpeza, capinação e reparos na quadra esportiva.
O que diz a Prefeitura
A equipe de reportagem do JP entrou em contato com a Prefeitura, que em nota, disse: "A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, informa que o local já consta na programação de corte de mato, com previsão para os dias 9 e 10/02.
Sobre a quadra: O local passou por uma ampla reforma no final de 2024 com serviços de remodelação do piso de concreto, troca das tabelas de basquete e das traves de futebol de salão, a troca da tela de nylon para cobertura da quadra e a substituição das telas de arame galvanizada nas laterais da área.
Infelizmente, a quadra tem sofrido atos de vandalismo que prejudicam o uso pela comunidade. De qualquer forma, a Secretaria de Esportes enviará uma equipe ao local ainda essa semana para verificar a situação e, assim, avaliar o que precisa ser feito".