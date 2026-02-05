De acordo com relatos de moradores, o filhote foi avistado caminhando pela região durante a manhã, o que chamou a atenção de quem passava pelo local. A presença do animal gerou preocupação entre os moradores, principalmente pelo risco de ele permanecer solto em uma área com circulação de pessoas e veículos.

Um filhote de veado foi flagrado circulando em área urbana de Piracicaba na manhã desta quinta-feira (05). O animal foi visto nas imediações do campo de futebol da Balbo, atrás da Escola Hélio Penteado de Castro, na Rua Itaporanga.

Os moradores temem que o filhote possa sofrer algum tipo de agressão ou atropelamento. Por se tratar de um animal silvestre, o veado não pertence ao ambiente urbano e pode se desorientar fora de seu habitat natural.

Até o momento, não há informações sobre o acionamento de órgãos ambientais ou equipes especializadas para o resgate do animal. A orientação, em casos como esse, é que a população não tente capturar ou se aproximar do animal e entre em contato com os órgãos responsáveis pela fauna silvestre.

O caso chama atenção para a presença de animais silvestres em áreas urbanas e a importância de procedimentos adequados para garantir a segurança tanto da população quanto dos próprios animais.