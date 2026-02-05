05 de fevereiro de 2026
VÍDEO: Filhote de veado é flagrado em área urbana de Piracicaba

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
O animal foi visto nas imediações do campo de futebol da Balbo, atrás da Escola Hélio Penteado de Castro, na Rua Itaporanga
Um filhote de veado foi flagrado circulando em área urbana de Piracicaba na manhã desta quinta-feira (05). O animal foi visto nas imediações do campo de futebol da Balbo, atrás da Escola Hélio Penteado de Castro, na Rua Itaporanga.

De acordo com relatos de moradores, o filhote foi avistado caminhando pela região durante a manhã, o que chamou a atenção de quem passava pelo local. A presença do animal gerou preocupação entre os moradores, principalmente pelo risco de ele permanecer solto em uma área com circulação de pessoas e veículos.

Os moradores temem que o filhote possa sofrer algum tipo de agressão ou atropelamento. Por se tratar de um animal silvestre, o veado não pertence ao ambiente urbano e pode se desorientar fora de seu habitat natural.

Até o momento, não há informações sobre o acionamento de órgãos ambientais ou equipes especializadas para o resgate do animal. A orientação, em casos como esse, é que a população não tente capturar ou se aproximar do animal e entre em contato com os órgãos responsáveis pela fauna silvestre.

O caso chama atenção para a presença de animais silvestres em áreas urbanas e a importância de procedimentos adequados para garantir a segurança tanto da população quanto dos próprios animais.

