O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Marco Aurélio Buzzi passou a ser alvo de uma investigação interna após uma denúncia de assédio sexual registrada por uma jovem de 18 anos. O caso provocou reação imediata dentro do Judiciário e colocou o nome do magistrado no centro de uma controvérsia de grande repercussão nacional.

Diante da denúncia, o plenário do STJ decidiu instaurar uma sindicância para apurar os fatos. A decisão foi tomada de forma unânime e resultou na criação de uma comissão composta por três ministros, responsável por conduzir a apuração administrativa dentro da Corte.

A iniciativa busca avaliar a conduta atribuída ao magistrado e possíveis consequências institucionais, caso os fatos sejam confirmados.