O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Marco Aurélio Buzzi passou a ser alvo de uma investigação interna após uma denúncia de assédio sexual registrada por uma jovem de 18 anos. O caso provocou reação imediata dentro do Judiciário e colocou o nome do magistrado no centro de uma controvérsia de grande repercussão nacional.
Diante da denúncia, o plenário do STJ decidiu instaurar uma sindicância para apurar os fatos. A decisão foi tomada de forma unânime e resultou na criação de uma comissão composta por três ministros, responsável por conduzir a apuração administrativa dentro da Corte.
A iniciativa busca avaliar a conduta atribuída ao magistrado e possíveis consequências institucionais, caso os fatos sejam confirmados.
Relato envolve viagem ao litoral
Segundo o boletim de ocorrência, a acusação se refere a um episódio ocorrido durante uma viagem ao litoral de Santa Catarina, no município de Balneário Camboriú. A jovem afirma que o assédio teria acontecido durante um banho de mar, em um contexto de convivência entre o ministro e a família dela, que mantinha relação de amizade com o magistrado.
O registro policial formalizou a denúncia e impulsionou a abertura das apurações em diferentes instâncias.
Caso também avança no CNJ e no STF
Além da sindicância no STJ, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) analisa o caso sob a ótica administrativa. Já a investigação criminal foi encaminhada ao Supremo Tribunal Federal (STF), uma vez que ministros do STJ possuem foro por prerrogativa de função.
A condução do inquérito criminal está sob responsabilidade do ministro Nunes Marques, no STF.
Ministro nega as acusações
O ministro Marco Aurélio Buzzi nega a acusação. Em manifestação pública, afirmou que foi surpreendido com a divulgação do caso e sustenta que os fatos narrados não correspondem à realidade. A defesa da jovem, por sua vez, aguarda o avanço das investigações e o posicionamento das autoridades responsáveis.
Repercussão e expectativa
O caso reacende o debate sobre responsabilização de autoridades, transparência no Judiciário e proteção às vítimas em denúncias que envolvem figuras públicas de alto escalão. As investigações seguem em andamento, sem prazo definido para conclusão, e o desfecho deve ter impacto direto na imagem institucional do sistema de Justiça.