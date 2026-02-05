06 de fevereiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
POLÊMICA

Marco Aurélio Buzzi, ministro do STJ, é acusado de assédio sexual

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Marco Aurélio Buzzi, ministro do STJ.
Marco Aurélio Buzzi, ministro do STJ.

O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Marco Aurélio Buzzi passou a ser alvo de uma investigação interna após uma denúncia de assédio sexual registrada por uma jovem de 18 anos. O caso provocou reação imediata dentro do Judiciário e colocou o nome do magistrado no centro de uma controvérsia de grande repercussão nacional.

Diante da denúncia, o plenário do STJ decidiu instaurar uma sindicância para apurar os fatos. A decisão foi tomada de forma unânime e resultou na criação de uma comissão composta por três ministros, responsável por conduzir a apuração administrativa dentro da Corte.

A iniciativa busca avaliar a conduta atribuída ao magistrado e possíveis consequências institucionais, caso os fatos sejam confirmados.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Relato envolve viagem ao litoral

Segundo o boletim de ocorrência, a acusação se refere a um episódio ocorrido durante uma viagem ao litoral de Santa Catarina, no município de Balneário Camboriú. A jovem afirma que o assédio teria acontecido durante um banho de mar, em um contexto de convivência entre o ministro e a família dela, que mantinha relação de amizade com o magistrado.

O registro policial formalizou a denúncia e impulsionou a abertura das apurações em diferentes instâncias.

Caso também avança no CNJ e no STF

Além da sindicância no STJ, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) analisa o caso sob a ótica administrativa. Já a investigação criminal foi encaminhada ao Supremo Tribunal Federal (STF), uma vez que ministros do STJ possuem foro por prerrogativa de função.

A condução do inquérito criminal está sob responsabilidade do ministro Nunes Marques, no STF.

Ministro nega as acusações

O ministro Marco Aurélio Buzzi nega a acusação. Em manifestação pública, afirmou que foi surpreendido com a divulgação do caso e sustenta que os fatos narrados não correspondem à realidade. A defesa da jovem, por sua vez, aguarda o avanço das investigações e o posicionamento das autoridades responsáveis.

Repercussão e expectativa

O caso reacende o debate sobre responsabilização de autoridades, transparência no Judiciário e proteção às vítimas em denúncias que envolvem figuras públicas de alto escalão. As investigações seguem em andamento, sem prazo definido para conclusão, e o desfecho deve ter impacto direto na imagem institucional do sistema de Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários