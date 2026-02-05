A três meses do encerramento do cadastro eleitoral, a Justiça Eleitoral intensifica o alerta para quem ainda não tirou o título ou precisa regularizar a situação. O prazo termina em 6 de maio, data-limite para solicitar emissão do primeiro documento, atualizar dados pessoais, transferir o local de votação ou quitar pendências junto ao sistema eleitoral.

Depois disso, o cadastro será automaticamente bloqueado em todo o país, conforme determina a legislação eleitoral, impedindo qualquer alteração até a realização das eleições gerais. O primeiro turno está marcado para 4 de outubro de 2026.

Alta procura reforça alerta para não deixar para a última hora