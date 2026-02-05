A três meses do encerramento do cadastro eleitoral, a Justiça Eleitoral intensifica o alerta para quem ainda não tirou o título ou precisa regularizar a situação. O prazo termina em 6 de maio, data-limite para solicitar emissão do primeiro documento, atualizar dados pessoais, transferir o local de votação ou quitar pendências junto ao sistema eleitoral.
Depois disso, o cadastro será automaticamente bloqueado em todo o país, conforme determina a legislação eleitoral, impedindo qualquer alteração até a realização das eleições gerais. O primeiro turno está marcado para 4 de outubro de 2026.
Alta procura reforça alerta para não deixar para a última hora
O volume de atendimentos registrados nos cartórios e plataformas digitais confirma a corrida contra o tempo. Em 2025, o estado de São Paulo contabilizou mais de 1,39 milhão de solicitações eleitorais, segundo dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Desse total, cerca de 514 mil foram emissões do primeiro título, enquanto mais de 612 mil eleitores buscaram corrigir ou atualizar informações cadastrais. Outros 264 mil pedidos envolveram a mudança de domicílio eleitoral, geralmente motivada por troca de cidade.
A movimentação segue intensa em 2026. Apenas em janeiro, foram mais de 200 mil requerimentos, número que tende a crescer à medida que o prazo final se aproxima.
Quem precisa procurar a Justiça Eleitoral
Devem ficar atentos ao prazo:
- Pessoas que nunca tiraram o título de eleitor;
- Eleitores que mudaram de cidade e desejam votar no novo município;
- Quem precisa atualizar nome, endereço ou outros dados;
- Pessoas com o título cancelado por ausência em eleições anteriores.
A Constituição estabelece que o voto é obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos. Já o alistamento é facultativo para jovens de 16 e 17 anos, pessoas acima de 70 anos e analfabetos. Jovens podem solicitar o título a partir dos 15 anos, desde que completem 16 até o dia da eleição.
Documentos exigidos para tirar o primeiro título
Para a emissão do primeiro título, é necessário apresentar:
- Documento oficial de identificação com foto;
- Comprovante de residência recente;
- Certificado de quitação militar (exigido para pessoas do gênero masculino que completarem 19 anos em 2026).
O atendimento pode ser iniciado pela internet, mas a finalização exige presença no cartório para coleta biométrica.
Atendimento on-line ou presencial: entenda as diferenças
A Justiça Eleitoral oferece praticamente todos os serviços de forma digital. No entanto, quem ainda não tem biometria cadastrada precisa comparecer presencialmente a um cartório eleitoral.
A coleta biométrica, que inclui digitais, foto e assinatura, é obrigatória para novos eleitores e para quem não atualiza o cadastro há mais de dez anos. Sem esse registro, o acesso completo ao sistema on-line fica limitado.
No caso do pedido do primeiro título pela internet, o comparecimento ao cartório deve ocorrer em até 30 dias após o requerimento. Se isso não acontecer, o pedido é automaticamente cancelado.
Agendamento prévio evita filas e atrasos
Para atendimento presencial, o agendamento antecipado é obrigatório. O procedimento é feito pelo site do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), onde o eleitor escolhe o município, a zona eleitoral e o melhor horário disponível.
Os cartórios funcionam de segunda a sexta-feira, das 11h às 17h, exceto feriados. A recomendação oficial é evitar os últimos dias antes do fechamento do cadastro, quando o fluxo costuma ser maior.
Transferência de título e mudança de local de votação
Eleitores que mudaram de endereço dentro da mesma cidade podem solicitar a alteração do local de votação. Já quem passou a residir em outro município deve fazer a transferência de domicílio eleitoral, procedimento que também pode ser feito on-line, desde que a biometria esteja em dia.
O sistema permite ainda consultar o local exato de votação, facilitando o planejamento para o dia da eleição.
Como consultar a situação do título
A situação eleitoral pode ser verificada rapidamente pela internet. A consulta informa se o título está regular, cancelado ou com pendências, além de indicar a situação da biometria.
Caso o título esteja cancelado, a regularização depende do pagamento de multas, no valor de R$ 3,51 por turno não votado ou não justificado.
Serviços gratuitos e canais de atendimento
Todos os serviços eleitorais são gratuitos. As únicas cobranças possíveis estão relacionadas a multas por ausência injustificada. O pagamento pode ser feito por Pix, cartão de crédito ou boleto bancário.
Para orientações, o TRE-SP disponibiliza atendimento pelo telefone 148 e pelo assistente virtual Lina, que funciona 24 horas no site e no WhatsApp do tribunal.