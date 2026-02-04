A imagem do peão de chapéu faz parte da identidade do campo brasileiro. Ainda assim, nos últimos meses, uma pergunta passou a circular com força entre trabalhadores rurais, produtores e entidades do agro: o capacete de segurança vai substituir o chapéu nas atividades do dia a dia? A resposta passa longe de uma imposição automática e exige atenção ao que a legislação realmente determina.

Não há, até o momento, nenhuma lei nova que obrigue o uso de capacete em todas as funções rurais. O que existe é a aplicação de normas já consolidadas, que condicionam o uso do Equipamento de Proteção Individual (EPI) à presença de risco efetivo à saúde e à integridade física do trabalhador.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Norma técnica orienta a exigência