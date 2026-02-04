A ferramenta é usada como apoio no planejamento previdenciário, mas o resultado apresentado depende diretamente das informações registradas no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS). Dados desatualizados ou ausentes podem comprometer tanto o prazo quanto o valor estimado do benefício.

Após um período de instabilidade nos sistemas e a interrupção temporária de atendimentos, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) restabeleceu seus serviços digitais. Entre eles, o simulador de aposentadoria, que já pode ser acessado pelo site e aplicativo Meu INSS, voltou a funcionar e novamente permite que segurados façam projeções sobre quando poderão se aposentar.

O sistema analisa os dados do trabalhador e cruza as informações com as regras vigentes da Previdência Social. São consideradas diferentes normas de transição e critérios legais, permitindo identificar quanto tempo ainda falta para atingir a idade mínima ou o período de contribuição exigido.

Para quem está mais próximo da aposentadoria, o simulador também apresenta uma previsão do valor do benefício. Essa estimativa, no entanto, não é definitiva e serve apenas como referência inicial.

Cadastro desatualizado gera erro no cálculo

Um dos principais obstáculos para uma simulação correta está no CNIS. É comum que vínculos de trabalho apareçam sem data de encerramento ou com períodos incompletos, o que reduz automaticamente o tempo total de contribuição exibido no sistema.