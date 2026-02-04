No estado de São Paulo, são 1.120 oportunidades, distribuídas entre a capital e cidades do interior. Além de Piracicaba, a lista inclui polos regionais como Campinas, Ribeirão Preto, Sorocaba, Bauru e Jundiaí.

A Americanas anunciou a abertura de vagas temporárias para reforçar sua operação de Páscoa e Piracicaba está entre os municípios contemplados no interior de São Paulo. A iniciativa faz parte de uma estratégia nacional da varejista, que prevê milhares de contratações em todo o país durante um dos períodos mais movimentados do ano.

As vagas são para o cargo de operador de loja, função essencial no atendimento ao público e na organização das unidades durante o período pascal. As contratações estão previstas para começar no início de março, com atuação até meados de abril.

Para participar, é necessário ter 18 anos ou mais, ensino médio completo e disponibilidade para trabalhar durante todo o contrato. Não há exigência de experiência anterior, o que amplia o acesso de quem busca o primeiro emprego ou recolocação profissional.

Atividades previstas

Entre as principais funções estão o atendimento aos clientes, operação de caixa, reposição de mercadorias e organização das gôndolas e parreiras de ovos de Páscoa. Os profissionais também darão suporte aos pedidos feitos pelo site e aplicativo da Americanas com retirada nas lojas físicas.