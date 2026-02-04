05 de fevereiro de 2026
OPORTUNIDADES

Americanas abre vagas para a Páscoa e inclui Piracicaba; VEJA

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
As vagas são para o cargo de operador de loja, função essencial no atendimento ao público e na organização das unidades durante o período pascal.
As vagas são para o cargo de operador de loja, função essencial no atendimento ao público e na organização das unidades durante o período pascal.

A Americanas anunciou a abertura de vagas temporárias para reforçar sua operação de Páscoa e Piracicaba está entre os municípios contemplados no interior de São Paulo. A iniciativa faz parte de uma estratégia nacional da varejista, que prevê milhares de contratações em todo o país durante um dos períodos mais movimentados do ano.

No estado de São Paulo, são 1.120 oportunidades, distribuídas entre a capital e cidades do interior. Além de Piracicaba, a lista inclui polos regionais como Campinas, Ribeirão Preto, Sorocaba, Bauru e Jundiaí.

Oportunidades no comércio local

As vagas são para o cargo de operador de loja, função essencial no atendimento ao público e na organização das unidades durante o período pascal. As contratações estão previstas para começar no início de março, com atuação até meados de abril.

Para participar, é necessário ter 18 anos ou mais, ensino médio completo e disponibilidade para trabalhar durante todo o contrato. Não há exigência de experiência anterior, o que amplia o acesso de quem busca o primeiro emprego ou recolocação profissional.

Atividades previstas

Entre as principais funções estão o atendimento aos clientes, operação de caixa, reposição de mercadorias e organização das gôndolas e parreiras de ovos de Páscoa. Os profissionais também darão suporte aos pedidos feitos pelo site e aplicativo da Americanas com retirada nas lojas físicas.

Todos os contratados passam por treinamentos e integração antes do início das atividades, com acompanhamento das equipes responsáveis pelas unidades.

Benefícios e seleção

Além do salário compatível com o mercado, os temporários terão acesso a benefícios como vale-refeição, seguro de vida e conteúdos de capacitação profissional por meio da plataforma de treinamentos da empresa. Conforme o desempenho, há possibilidade de efetivação após o período sazonal.

O processo seletivo ocorre em etapas online e presenciais, com testes virtuais e entrevistas.

Inscrições

As inscrições devem ser feitas pela internet até o dia 19 de fevereiro, por meio do site oficial de recrutamento da Americanas. As vagas são abertas a candidatos de diferentes perfis e faixas etárias, incluindo profissionais com mais de 50 anos.

Com a inclusão de Piracicaba, a iniciativa reforça o impacto da Páscoa não apenas no varejo, mas também na geração de oportunidades temporárias no mercado de trabalho local.

