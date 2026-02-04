O governador Tarcísio de Freitas anunciou nesta quarta-feira (4), no Palácio dos Bandeirantes, um robusto pacote de investimentos voltado à habitação e ao desenvolvimento urbano em todo o estado de São Paulo. Ao todo, serão destinados R$ 6,4 bilhões para ações que integram o Casa Paulista, considerado o maior programa habitacional da história paulista.

Os recursos viabilizam a construção de cerca de 37 mil novas moradias, além de projetos urbanos que contemplam todas as regiões do estado. Entre as medidas anunciadas estão a autorização para a construção de 10 mil unidades habitacionais, convênios do programa Preço Social, iniciativas do Bairro Paulista – Cidades Sustentáveis, além de novas modalidades do Casa Paulista, como a Carta de Crédito Imobiliário (CCI) para municípios, e ordens de início de serviço para obras e melhorias habitacionais.

Do total anunciado, Piracicaba será contemplada com 150 novas moradias, que atenderão a Comunidade Frederico.