O governador Tarcísio de Freitas anunciou nesta quarta-feira (4), no Palácio dos Bandeirantes, um robusto pacote de investimentos voltado à habitação e ao desenvolvimento urbano em todo o estado de São Paulo. Ao todo, serão destinados R$ 6,4 bilhões para ações que integram o Casa Paulista, considerado o maior programa habitacional da história paulista.
Os recursos viabilizam a construção de cerca de 37 mil novas moradias, além de projetos urbanos que contemplam todas as regiões do estado. Entre as medidas anunciadas estão a autorização para a construção de 10 mil unidades habitacionais, convênios do programa Preço Social, iniciativas do Bairro Paulista – Cidades Sustentáveis, além de novas modalidades do Casa Paulista, como a Carta de Crédito Imobiliário (CCI) para municípios, e ordens de início de serviço para obras e melhorias habitacionais.
Do total anunciado, Piracicaba será contemplada com 150 novas moradias, que atenderão a Comunidade Frederico.
Para o deputado estadual de Piracicaba, Alex Madureira, o anúncio representa um avanço importante na política habitacional paulista. “É um projeto consistente, que demonstra o compromisso do governador Tarcísio de Freitas com moradia digna e desenvolvimento urbano. A gente já vinha acompanhando e dialogando sobre essa necessidade há algum tempo, e ver esse pacote sair do papel mostra que o trabalho sério traz resultados”, destacou o parlamentar.
O investimento reforça a prioridade do governo estadual em reduzir o déficit habitacional, promover inclusão social e estimular o desenvolvimento sustentável dos municípios paulistas.