O acordo, que soma cerca de US$ 2,5 bilhões (aproximadamente R$ 13 bilhões), encerrou uma investigação conduzida pela FTC que apontou falhas na transparência do serviço. Segundo a agência, consumidores teriam sido induzidos a assinar o Prime sem clareza suficiente e enfrentado obstáculos para cancelar o plano.

Alguns consumidores brasileiros começaram a receber valores em dinheiro da Amazon como resultado de um amplo acordo firmado entre a empresa e a Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos (FTC), órgão responsável pela defesa do consumidor no país. A compensação financeira está relacionada a práticas adotadas pela companhia no serviço Amazon Prime, especialmente no processo de adesão e cancelamento da assinatura.

Embora a Amazon não tenha divulgado quantos brasileiros estão incluídos no ressarcimento, há registros de consumidores no país que receberam cheques enviados pelos Correios. Os valores variam, podendo chegar a US$ 51, o equivalente a cerca de R$ 267, dependendo do perfil de uso e da situação do cliente.

Também estão entre os elegíveis usuários que tentaram cancelar o serviço e encontraram dificuldades, consumidores que aceitaram ofertas para permanecer no Prime após o pedido de cancelamento e assinantes que utilizaram poucos benefícios durante o primeiro ano.

Formas de recebimento

O pagamento não ocorre apenas por meio de cheques físicos. Parte dos consumidores pode optar por receber os valores por plataformas digitais, como PayPal, a partir das informações fornecidas no comunicado oficial do acordo. No caso dos cheques internacionais, o prazo para compensação pode chegar a 30 dias, já que o documento precisa ser validado por um banco emissor nos Estados Unidos.

O que diz a Amazon