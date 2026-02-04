As margens do Rio Tietê, em Igaraçu do Tietê, no interior de São Paulo, registraram a morte de milhares de camarões de água doce na manhã desta segunda-feira (2). O município está localizado a cerca de 289 quilômetros da capital paulista.
De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a ocorrência foi identificada no leito do rio e atingiu camarões da espécie nativa. A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) foi acionada para realizar vistoria técnica no local, além da coleta de amostras da água e dos animais encontrados.
Segundo a administração municipal, a mortandade pode estar relacionada à redução do oxigênio dissolvido na água, fenômeno que, conforme informado, ocorre de forma pontual.
A Cetesb informou que equipes técnicas estiveram no local na tarde de terça-feira (3) para recolher material, que será submetido a análises laboratoriais. Os resultados devem indicar as causas do ocorrido.
Como medida preventiva, a companhia orientou que a população evite a pesca e o banho na prainha de Igaraçu do Tietê até a conclusão das análises.