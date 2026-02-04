O fenômeno acompanha o avanço de ferramentas cada vez mais acessíveis de geração de imagens e vídeos, capazes de produzir conteúdo em escala industrial e com baixo custo. O resultado é uma enxurrada de publicações visualmente chamativas, mas pobres em originalidade e contexto.

Bebês em foguetes, animais com aparência humana, celebridades em versões distorcidas e cenas que desafiam qualquer lógica narrativa passaram a ocupar espaço crescente no YouTube. Produzidos integralmente por inteligência artificial, esses vídeos chamam atenção mais pelo estranhamento do que pela criatividade, e vêm acumulando milhões de visualizações.

Dados recentes de plataformas de monitoramento indicam que canais operados exclusivamente com conteúdo gerado por IA estão entre os que mais crescem no YouTube. Em um recorte de canais com expansão acelerada em um único mês, uma parcela significativa já não conta com participação humana direta na criação dos vídeos.

Alguns desses perfis ultrapassaram a marca de milhões de inscritos em pouco tempo, impulsionados por formatos repetitivos, títulos apelativos e forte dependência do algoritmo de recomendação.

YouTube endurece política e mira monetização

Diante do avanço desse tipo de material, o YouTube decidiu reforçar sua postura. A empresa atualizou o nome de sua política interna, que deixou de tratar apenas de conteúdos repetitivos e passou a enquadrá-los como “conteúdo não autêntico”. Na prática, a mudança reforça que produções artificiais em massa nunca foram elegíveis para monetização.