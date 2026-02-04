A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a interdição cautelar de um lote de leite condensado semidesnatado da marca La Vaquita. A medida foi adotada após a identificação de níveis acima do permitido da bactéria Staphylococcus aureus. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União na segunda-feira (2) e se aplica exclusivamente ao lote 183/3 B.

Saiba Mais:

O produto é fabricado pela empresa Apti Alimentos Ltda. Procurada para comentar a interdição, a companhia ainda não se manifestou.