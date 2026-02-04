A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a interdição cautelar de um lote de leite condensado semidesnatado da marca La Vaquita. A medida foi adotada após a identificação de níveis acima do permitido da bactéria Staphylococcus aureus. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União na segunda-feira (2) e se aplica exclusivamente ao lote 183/3 B.
O produto é fabricado pela empresa Apti Alimentos Ltda. Procurada para comentar a interdição, a companhia ainda não se manifestou.
De acordo com a Anvisa, o lote foi reprovado no ensaio microbiológico de Estafilococos Coagulase Positiva (ECP), conduzido pelo Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels (Lacen-RJ).
A agência informou que a detecção desse tipo de microrganismo em concentrações elevadas está associada a riscos à saúde e pode resultar em intoxicações alimentares. Por esse motivo, o teste integra os procedimentos de controle sanitário aplicados a produtos de origem alimentar.