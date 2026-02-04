04 de fevereiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
PROIBIÇÃO

Anvisa interdita marca de leite condensado por contaminação; VEJA

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
A medida foi adotada após a identificação de níveis acima do permitido de bactérias
A medida foi adotada após a identificação de níveis acima do permitido de bactérias

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a interdição cautelar de um lote de leite condensado semidesnatado da marca La Vaquita. A medida foi adotada após a identificação de níveis acima do permitido da bactéria Staphylococcus aureus. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União na segunda-feira (2) e se aplica exclusivamente ao lote 183/3 B.

Saiba Mais:

O produto é fabricado pela empresa Apti Alimentos Ltda. Procurada para comentar a interdição, a companhia ainda não se manifestou.

De acordo com a Anvisa, o lote foi reprovado no ensaio microbiológico de Estafilococos Coagulase Positiva (ECP), conduzido pelo Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels (Lacen-RJ).

A agência informou que a detecção desse tipo de microrganismo em concentrações elevadas está associada a riscos à saúde e pode resultar em intoxicações alimentares. Por esse motivo, o teste integra os procedimentos de controle sanitário aplicados a produtos de origem alimentar.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários