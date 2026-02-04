O texto que trata do Senado já foi aprovado pelas duas Casas e segue para sanção presidencial. A proposta relativa à Câmara ainda depende de análise do Senado antes de ser transformada em lei. As votações ocorreram de forma simbólica, sem registro nominal de como cada deputado votou.

Servidores da Câmara dos Deputados e do Senado poderão alcançar remunerações superiores ao teto constitucional do funcionalismo público, atualmente fixado em R$ 46.366,19. A possibilidade decorre de projetos aprovados pelo Congresso Nacional nesta terça-feira (3), que reestruturam carreiras, gratificações e criam mecanismos de licença compensatória nas duas Casas legislativas.

A ampliação dos ganhos decorre principalmente da criação ou reformulação de gratificações calculadas como percentuais elevados sobre o vencimento básico e da instituição da licença compensatória. Em determinados casos, essa licença pode ser convertida em indenização financeira, classificada como verba indenizatória, sem incidência de Imposto de Renda e sem inclusão na base de cálculo previdenciária, conforme o texto aprovado.

A Constituição Federal estabelece que nenhum servidor público pode receber remuneração acima do teto do funcionalismo, definido pelo subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal. No entanto, parcelas indenizatórias e determinadas gratificações não integram esse limite, o que permite que a remuneração total ultrapasse o teto. Deputados e senadores recebem subsídio mensal de R$ 44.008,52.

Mudanças na Câmara dos Deputados

O Projeto de Lei nº 179/2026 promove alterações na estrutura remuneratória da Câmara. A proposta combina reajuste no vencimento básico com mudanças em gratificações e adicionais. Segundo o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), o reajuste médio estimado é de aproximadamente 9%.