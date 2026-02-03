A atual Secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos, Kristi Noem, encontra-se no centro de uma tempestade política que mistura decisões letais em sua gestão pública e revelações brutais de sua vida privada. Apelidada por opositores de “Barbie do ICE”, Noem enfrenta pedidos de demissão que ganharam força após a divulgação de trechos de sua autobiografia e o agravamento de uma crise migratória em Minnesota.

A trajetória de Kristi Noem passou a ser questionada sob uma nova ótica após ela confessar, em livro próprio, ter executado a tiros um filhote de apenas 14 meses. Segundo o relato, o animal, um cão da raça Pointer chamado Cricket, foi morto por ser considerado "indomável" para o trabalho na fazenda.