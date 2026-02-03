04 de fevereiro de 2026
GOVERNO TRUMP

“Barbie do ICE” admite ter matado o próprio cachorro; ENTENDA

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução/Redes Sociais
Segundo o relato, o animal, um cão da raça Pointer chamado Cricket, foi morto por ser considerado 'indomável' para o trabalho na fazenda.
Segundo o relato, o animal, um cão da raça Pointer chamado Cricket, foi morto por ser considerado 'indomável' para o trabalho na fazenda.

A atual Secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos, Kristi Noem, encontra-se no centro de uma tempestade política que mistura decisões letais em sua gestão pública e revelações brutais de sua vida privada. Apelidada por opositores de “Barbie do ICE”, Noem enfrenta pedidos de demissão que ganharam força após a divulgação de trechos de sua autobiografia e o agravamento de uma crise migratória em Minnesota.

A trajetória de Kristi Noem passou a ser questionada sob uma nova ótica após ela confessar, em livro próprio, ter executado a tiros um filhote de apenas 14 meses. Segundo o relato, o animal, um cão da raça Pointer chamado Cricket, foi morto por ser considerado "indomável" para o trabalho na fazenda.

Sem demonstrar arrependimento na obra, a secretária também detalhou o sacrifício de uma cabra de sua propriedade, alegando que o animal apresentava comportamento agressivo. Para críticos e defensores dos direitos dos animais, os episódios revelam um traço de personalidade que agora reflete em suas políticas de segurança pública.

Conflito em Minnesota

Enquanto o passado pessoal de Noem gera repúdio, sua gestão no Departamento de Segurança Interna enfrenta uma crise institucional sem precedentes em Minneapolis. Uma operação intensiva do ICE (Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas), iniciada no final de 2025, resultou em episódios de violência fatal:

  • Baixas em operações: O enfermeiro Alex Pretti e a cidadã Renee Nicole Good morreram em intervenções de agentes federais, desencadeando uma onda de protestos
  • Resistência local: O governador Tim Walz e autoridades municipais exigem a retirada imediata das tropas federais, denunciando abusos contra residentes e prisões arbitrárias
  • Ampliação de poderes: Relatórios apontam que, sob a batuta de Noem, o governo autorizou prisões sem a necessidade de mandados judiciais em situações específicas, elevando a tensão jurídica

O futuro político e o respaldo da Casa Branca

Apesar da pressão coordenada no Congresso por democratas e até alguns republicanos, o presidente Donald Trump mantém o apoio à sua secretária. O mandatário chegou a classificar as críticas como ataques de gênero, embora tenha sinalizado uma tentativa de "desescalada" no conflito em Minnesota.

Atualmente, o governo estuda reduzir a presença de agentes federais no estado e já efetuou a troca do comando da operação local, numa tentativa de blindar Noem e diminuir o desgaste político causado tanto pelas mortes em Minneapolis quanto pelas revelações sobre o destino de seu antigo animal de estimação.

