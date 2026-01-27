A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Divisão de Proteção Animal da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, reforça o alerta à população sobre o abandono de animais no município. A prática é considerada crime de maus-tratos pela legislação federal e pode gerar penalidades que incluem prisão, multa e até a proibição da guarda de animais.

No Brasil, o abandono é enquadrado como maus-tratos por expor o animal a situações de risco, como fome, sede, doenças, acidentes e morte. A conduta está prevista na Lei Federal nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), que estabelece pena de detenção de três meses a um ano, além de multa, para quem cometer atos de abuso ou maus-tratos contra animais.

Punições mais severas e impactos na cidade