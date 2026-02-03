Você provavelmente já disse essa palavra hoje. Ela está no seu teclado, nas suas conversas de trabalho e é a primeira coisa que você aprende em quase qualquer idioma estrangeiro. Mas o que poucos sabem é que o OK não nasceu de uma necessidade técnica, e sim de uma "trollagem" jornalística do século XIX que acabou saindo do controle e moldando a comunicação global.

Um meme do século XIX

Diferente do que muitos pensam, o OK não surgiu em campos de batalha ou laboratórios da NASA. Em 1839, jornais de Boston e Nova York viviam uma febre de abreviações satíricas. Era uma espécie de gíria interna entre intelectuais que gostavam de escrever expressões de forma propositadamente errada.