A Prefeitura de Piracicaba acaba de abrir as portas para quem quer transformar o talento em arte. O programa Movimentação Cultural está com 1.001 vagas abertas em cursos totalmente gratuitos, abrangendo desde crianças de 6 anos até o público adulto. Se você quer aprender um novo instrumento, dominar os palcos ou gastar energia na dança, esta é a oportunidade ideal.
O que está disponível?
As vagas estão divididas em cinco modalidades principais:
- Música: Violão
- Dança: Ballet, Dança de Salão e Danças Urbanas
- Expressão: Teatro e Capoeira
Você pode se inscrever em até três cursos diferentes, multiplicando suas chances de aprendizado!
Inscrições e Locais
Para garantir sua participação, a inscrição deve ser feita presencialmente até o dia 20 de fevereiro. Basta levar seu RG a um dos centros culturais abaixo, de segunda a sexta, das 8h às 11h ou das 13h às 16h:
- Centro Cultural Zazá (Mário Dedini): Rua Jacinto Roberto Penedo, 190
- Centro Cultural Hugo Carradore (Santa Teresinha): Rua Nicolau Zen, s/nº
- Centro Cultural Nhô Serra (Parque 1º de Maio): Rua Antonio Ferraz de Arruda, 409
- Estação da Paulista (C.C. Antônio Pacheco Ferraz): Av. Dr. Paulo de Moraes, 1580 (Atendimento à tarde até as 15h)
As vagas são limitadas e a procura costuma ser alta. Não deixe para a última semana!