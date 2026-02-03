04 de fevereiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
OPORTUNIDADES

Piracicaba abre 1.000 vagas gratuitas em cursos artísticos

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Estação da Paulista integra os locais que sediam o programa Movimentação Cultural.
Estação da Paulista integra os locais que sediam o programa Movimentação Cultural.

A Prefeitura de Piracicaba acaba de abrir as portas para quem quer transformar o talento em arte. O programa Movimentação Cultural está com 1.001 vagas abertas em cursos totalmente gratuitos, abrangendo desde crianças de 6 anos até o público adulto. Se você quer aprender um novo instrumento, dominar os palcos ou gastar energia na dança, esta é a oportunidade ideal.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

O que está disponível?

As vagas estão divididas em cinco modalidades principais:

  • Música: Violão
  • Dança: Ballet, Dança de Salão e Danças Urbanas
  • Expressão: Teatro e Capoeira

Você pode se inscrever em até três cursos diferentes, multiplicando suas chances de aprendizado!

Inscrições e Locais

Para garantir sua participação, a inscrição deve ser feita presencialmente até o dia 20 de fevereiro. Basta levar seu RG a um dos centros culturais abaixo, de segunda a sexta, das 8h às 11h ou das 13h às 16h:

  • Centro Cultural Zazá (Mário Dedini): Rua Jacinto Roberto Penedo, 190
  • Centro Cultural Hugo Carradore (Santa Teresinha): Rua Nicolau Zen, s/nº
  • Centro Cultural Nhô Serra (Parque 1º de Maio): Rua Antonio Ferraz de Arruda, 409
  • Estação da Paulista (C.C. Antônio Pacheco Ferraz): Av. Dr. Paulo de Moraes, 1580 (Atendimento à tarde até as 15h)

As vagas são limitadas e a procura costuma ser alta. Não deixe para a última semana!

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários