O Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes recebe, na próxima quinta-feira (5), às 19h30, a oficina literária A Incrível Fabriqueta de Palavras, um convite aberto ao público para exercitar a criatividade e o gosto pela escrita. A atividade é gratuita, não exige inscrição prévia e será ministrada pela escritora e contadora de histórias Carmelina de Toledo Piza.
A oficina é uma realização conjunta da Academia Piracicabana de Letras, do Grupo Oficina Literária de Piracicaba (GOLP) e do Centro Literário de Piracicaba (CLIP), reforçando a força e a continuidade das ações literárias na cidade. O objetivo é estimular a produção de textos por meio de exercícios criativos, troca de experiências e leitura coletiva, em um ambiente acolhedor e participativo.
Criado em 1989, a partir de uma sugestão do escritor Ignácio de Loyola Brandão, o GOLP surgiu com a proposta de manter seus integrantes em permanente contato com a literatura e fortalecer a produção autoral em Piracicaba. Ao longo de sua trajetória, o grupo contou com oficinas coordenadas por nomes de destaque da literatura brasileira, como Caio Fernando Abreu e Márcia Denser, ampliando o repertório e o aprofundamento dos participantes.
Há quase 40 anos, as oficinas acontecem de forma contínua, com interrupção apenas durante o período da pandemia. Em cada encontro, um escritor assume a coordenação e propõe atividades que resultam em textos lidos coletivamente e, em muitos casos, publicados em blogs literários e na página Prosa e Verso, veiculada semanalmente no jornal A Tribuna Piracicabana há 25 anos.
O Museu Prudente de Moraes conta com estrutura acessível para pessoas com deficiência motora, dificuldades de locomoção e pessoas ostomizadas, garantindo que todos possam participar da atividade.
SERVIÇO
Oficina literária A Incrível Fabriqueta de Palavras
- Data: Quinta-feira, 05/02
- Horário: 19h30
- Local: Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes (Rua Santo Antônio, 641 – Centro)
- Entrada: Gratuita
- Informações: (19) 3422-3069 (WhatsApp)