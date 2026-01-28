A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a retirada imediata de uma marca conhecida de fita dental clareadora do mercado brasileiro. A medida atinge todos os lotes do produto 9D White Teeth Whitening Strips, que vinha sendo comercializado sem atender às exigências legais para produtos voltados à saúde bucal.
A decisão foi oficializada por meio de resolução publicada no Diário Oficial da União, na terça-feira (27), e estabelece a proibição completa da venda, importação, distribuição, propaganda, transporte e uso do item em todo o país.
Marca era comercializada sem autorização
Segundo a Anvisa, a fita clareadora não possui registro junto ao órgão regulador, etapa obrigatória para produtos que entram em contato direto com a mucosa oral. Além disso, a empresa responsável pela marca, VM Global Trade, não conta com autorização de funcionamento para atuar no setor no Brasil.
Mesmo sem cumprir as normas sanitárias, a fiscalização identificou que o produto estava sendo importado e comercializado em território nacional, o que levou à adoção da medida mais rigorosa.
Determinação inclui apreensão dos lotes
A resolução determina a apreensão imediata de todos os lotes da fita dental clareadora. A Anvisa também proibiu qualquer tipo de divulgação do produto, inclusive em plataformas digitais e redes sociais.
Alerta sobre riscos à saúde
Em comunicado, a agência reforçou que o uso de produtos sem registro pode representar riscos à saúde, já que não passam por avaliação técnica quanto à composição, segurança e eficácia. No caso de clareadores dentais, os efeitos adversos podem incluir sensibilidade intensa, lesões na gengiva e danos ao esmalte dos dentes.
Orientação ao consumidor
A Anvisa orienta que consumidores sempre verifiquem se produtos odontológicos possuem registro válido, informações claras do fabricante ou importador e instruções em português. Em caso de identificação de venda irregular, a recomendação é denunciar aos canais oficiais do órgão.