A decisão foi oficializada por meio de resolução publicada no Diário Oficial da União, na terça-feira (27), e estabelece a proibição completa da venda, importação, distribuição, propaganda, transporte e uso do item em todo o país.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a retirada imediata de uma marca conhecida de fita dental clareadora do mercado brasileiro. A medida atinge todos os lotes do produto 9D White Teeth Whitening Strips, que vinha sendo comercializado sem atender às exigências legais para produtos voltados à saúde bucal.

Segundo a Anvisa, a fita clareadora não possui registro junto ao órgão regulador, etapa obrigatória para produtos que entram em contato direto com a mucosa oral. Além disso, a empresa responsável pela marca, VM Global Trade, não conta com autorização de funcionamento para atuar no setor no Brasil.

Mesmo sem cumprir as normas sanitárias, a fiscalização identificou que o produto estava sendo importado e comercializado em território nacional, o que levou à adoção da medida mais rigorosa.

Determinação inclui apreensão dos lotes

A resolução determina a apreensão imediata de todos os lotes da fita dental clareadora. A Anvisa também proibiu qualquer tipo de divulgação do produto, inclusive em plataformas digitais e redes sociais.

Alerta sobre riscos à saúde