De autoria do vereador Renan Paes (PL), com apoio de outros parlamentares, o texto estabelece critérios objetivos para caracterizar uma obra como inacabada, ampliando o controle sobre a entrega de equipamentos públicos à população.

A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou, na 1ª Reunião Ordinária de 2026, realizada nesta segunda-feira (2), um projeto de lei que proíbe a inauguração e a entrega de obras públicas que não estejam em plenas condições de funcionamento. A proposta foi analisada e aprovada em segunda discussão pelo Plenário e segue agora para sanção do Poder Executivo.

A nova legislação define como inaptas para inauguração as obras que não possam entrar em operação imediatamente ou que não cumpram exigências legais básicas, como licenças, autorizações ou alvarás. Também entram na proibição prédios concluídos fisicamente, mas sem condições práticas de uso, seja pela ausência de servidores, equipamentos ou materiais essenciais.

A proposta abre exceção apenas para situações emergenciais que envolvam risco à saúde, à segurança ou ao bem-estar coletivo, desde que haja justificativa formal e autorização do Executivo municipal.

Debate em plenário

Durante a sessão, o projeto motivou discussões mais amplas sobre a entrega e a manutenção de equipamentos públicos, especialmente na área da saúde. Parlamentares relacionaram a nova regra a experiências recentes envolvendo inaugurações em etapas e dificuldades de funcionamento pleno de grandes estruturas públicas.