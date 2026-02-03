Batizado de Purpureocillium atlanticum, o fungo recebeu esse nome em referência à coloração arroxeada e ao bioma onde foi encontrado. A espécie se mostrou altamente especializada: ela infecta aranhas de alçapão, artrópodes que vivem enterrados no solo da floresta e constroem armadilhas camufladas para capturar presas.

Uma expedição científica realizada na Mata Atlântica fluminense revelou uma nova e intrigante espécie de fungo parasita, popularmente chamada de “fungo zumbi”. O organismo foi identificado em uma reserva natural de Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio de Janeiro, e já ganhou destaque internacional ao ser incluído entre as dez descobertas botânicas e micológicas mais relevantes de 2025, segundo o tradicional ranking do Kew Gardens, de Londres.

O novo fungo foi localizado a partir da observação de pequenas estruturas que emergiam do solo da mata. Essas formações, responsáveis pela liberação de esporos, indicaram a presença de um organismo parasitando um animal subterrâneo. Ao escavar cuidadosamente o local, os pesquisadores constataram que o hospedeiro era uma aranha já morta, totalmente colonizada pelo fungo.

Após a infecção, o microrganismo se espalha internamente pelo corpo do animal, utilizando seus nutrientes até levá-lo à morte. Em seguida, desenvolve estruturas externas que permitem a dispersão dos esporos no ambiente, garantindo a continuidade do ciclo biológico.

Tecnologia acelerando descobertas

Um dos diferenciais do estudo foi o uso de sequenciamento genético portátil em campo, o que permitiu analisar o DNA do fungo ainda fresco. Essa abordagem trouxe mais precisão à identificação e revelou que o novo organismo faz parte de um grupo mais complexo do que se imaginava anteriormente.